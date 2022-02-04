تساقط الشعر عند النساء..إليك كل ما يجب معرفته

هناك درجة معينة من تساقط الشعر عن النساء صحية ولا يمكن ملاحظتها، حيث يفقد الناس حوالي 50 إلى 100 شعرة يوميًا في المتوسط، ولكن يمكن أن يكون التساقط أكثر حدة.

وبالنسبة للنساء، قد يكون تساقط الشعر الملحوظ شائعًا جدًا، حيث يعاني منه حوالي الثلث في مرحلة ما، ومع ذلك، سواء كان تساقط الشعر عند النساء في كل مكان أو في رقعة معينة حيث يمكن رؤية فروة الرأس، يمكن أن تبدو هذه الحالة مختلفة عن الصلع النموذجي الذي قد يتوقعه البعض.

أسباب تساقط الشعر عند النساء

من النقص الغذائي إلى الإجهاد والتوتر، يمكن أن يكون هناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى تساقط الشعر عند النساء، حيث يمكن أن يحدث تدفق التيلوجين - عندما ينتقل المزيد من الشعر بشكل ملحوظ من مرحلة النمو إلى مرحلة التساقط - بعد تجربة مؤلمة أو مرهقة، مثل:

الولادة

فقدان الوزن الشديد

فقدان أحد أفراد الأسرة

ويُعتقد أيضًا أن نقص الفيتامينات، مثل فيتامين د، والمعادن، مثل الحديد، تساهم أيضًا في ذلك، وقد تتراوح محفزات أنواع أخرى من تساقط الشعر من أمراض فروة الرأس الالتهابية، مثل الأكزيما، إلى القلق الصحي الأساسي، مثل حالة المناعة الذاتية، وحتى تسريحات الشعر الضيقة، مثل ذيل الحصان أو الضفائر، يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر نتيجة الضغط على الجذور.

ما هو نمط الصلع الأنثوي ؟

الصلع الأنثوي - المعروف أيضًا باسم الثعلبة الأندروجينية - هو تساقط الشعر الذي يؤثر على النساء عند الولادة، حيث إنه مشابه للصلع الذكوري، باستثناء أن تساقط الشعر يميل إلى الحدوث بنمط مختلف.

ما الذي يسبب الصلع عند النساء ؟

عادة ما يكون الصلع الأنثوي وراثيًا، وناتجًا عن فترة نمو الشعر أقصر وراثيًا وفترة أطول بين مرحلتي التسليط والنمو، وقد تؤثر الجينات من الوالدين أيضًا على الشعر، مما يسبب بصيلات أصغر وشعر أرق، ومع ذلك، قد يلعب العمر والهرمونات دورًا أيضًا، لأنه أكثر شيوعًا بعد انقطاع الطمث عندما تنخفض مستويات هرمون الاستروجين.

كيف يبدو نمط الصلع الأنثوي ؟

في الصلع الأنثوي، تتباطأ مرحلة نمو الشعر، كما يستغرق الأمر وقتًا أطول حتى يبدأ الشعر الجديد في النمو، حيث تتقلص بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى أن يصبح الشعر الذي ينمو أرق وأدق، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى كسر الشعر بسهولة.

أيضًا تميل النساء المصابات بهذه الحالة أيضًا إلى التخلص من الشعر أكثر من الشخص العادي، على الرغم من أن الصلع الكامل أقل احتمالًا، بحيث في الصلع الذكوري، يبدأ تساقط الشعر في مقدمة الرأس وينحسر إلى الخلف حتى يصبح الشخص أصلعًا، ولكن الصلع الأنثوي يبدأ عند خط المنتصف، ويظهر أحيانًا في جميع أنحاء الرأس.

علاج تساقط الشعر عند النساء

يتم تشجيع التشخيص المبكر، لأنه يمكن أن يمكّنك من بدء خطة علاج وربما تقليل تساقط الشعر في المستقبل، ومن المحتمل أن تتكون خطتك العلاجية من دواء واحد أو أكثر معتمد لعلاج الحالة.

كما تمت الموافقة على أمواج وخوذات الليزر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج تساقط الشعر، حيث إنهم يستخدمون الطاقة الخفيفة لتحفيز إعادة نمو الشعر، ولكن يجب إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كان هذا فعالًا حقًا.

وقد يكون العلاج بالبلازما الغني بالصفائح الدموية مفيدًا أيضًا، حيث يتضمن ذلك سحب دمك، وتدويره، ثم حقن الصفائح الدموية الخاصة بك مرة أخرى في فروة رأسك لتحفيز نمو الشعر، وعلى الرغم من أنه علاج واعد، إلّا أنه يجب إجراء المزيد من الدراسات.

وفي الحقيقة، لا يوجد أي دليل على أن تناول الحديد سيعيد نمو شعرك، ولكن إذا كان الحديد المنخفض يساهم في تساقط شعرك، فقد يصف الطبيب أو أي أخصائي رعاية صحية آخر مكملات الحديد، كما يتم الترويج للمكملات الأخرى، مثل البيوتين وحمض الفوليك، لتكثيف الشعر.

نصائح للعناية بالشعر

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا

الحد من العلاجات التي يمكن أن تكسر شعرك أو تتلفه

اسأل أخصائي الرعاية الصحية عما إذا كان أي من الأدوية التي تتناولها تعزز تساقط الشعر

الحد من التدخين أو الإقلاع عنه، حيث أنه يتلف بصيلات الشعر ويمكن أن يسرع من تساقط الشعر

ارتدي قبعة أو احملي مظلة عندما تخرج، حيث أن الكثير من التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يتلف الشعر

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