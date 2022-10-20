  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. تسريحات شعر عيد الهالوين 2022

تسريحات شعر عيد الهالوين 2022

نادين طاهر

نادين طاهر

منشور 20 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 07:30
تسريحات شعر عيد الهالوين 2022
تسريحات شعر عيد الهالوين 2022

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الهالوين أو ما يسمى عيد القديسين، والذي يصادف ليلة الـ31 من تشرين الأول من كل سنة، حيث تُقام مراسم الاحتفالات المتمثلة بـ تسريحات شعر عيد الهالوين المرعبة والمخيفة، بالإضافة إلى المكياج والأظافر وارتداء الألبسة والأقنعة المخيفة التي يرتديها كل من الكبار والصغار، ووضع ديكوراليقطين المُضاء والمُزين على أبواب البيوت وفي الشوارع، والأطعمة وحتى الحلويات التي تزين بالجماجم واليقطين والأشكال المرعبة. 

لا تدعي فرصة عيد الهالوين أو عيد القديسين تمرّ عليكِ مرور الكرام واختاري تسريحة شعر تتناسب مع عيد الهالوين واحتفلي بكلّ سعادة وحب وفرح، لتكوني الأكثر تميّزاً بين عائلتك، أصدقائك وأقاربك.

في هذا المقال جمعنا لكِ بالصور تسريحات شعر عيد الهالوين 2022  لتكملي إطلالتك التنكرية في هذه الليلة الفريدة من نوعها، ما رأيكم بالتسريحات؟

تسريحات شعر عيد الهالوين 2022

تسريحات شعر عيد الهالوين 2022

تسريحات شعر عيد الهالوين 2022

تسريحات شعر عيد الهالوين 2022

تسريحات شعر عيد الهالوين 2022

تسريحات شعر عيد الهالوين 2022

نصائح عند صبغ الشعر في المنزل

  • حسب رأي خبراء التجميل، من الأفضل أن لا تقوم بغسل الشعر قبل الصبغة.
  • اختيار صبغة بنوعية جيدة خالية من الأمونيا والمواد الكيماوية الضارة مثل السيليكون.
  • عمل ماسكات للشعر تساعد على تقوية وترطيب الشعر لمنع تقصف أطراف الشعر.
  • تدليك الشعر بشكل يومي لتحريك الدورة الدموية.

نصائح مهمة لتقوية بصيلات الشعر

  • المحافظة على رطوبة الشعر من الجذور إلى الأطراف.
  • من الأفضل قص أطراف الشعر التالفة كل 3 أشهر.
  • عدم المبالغة في غسل الشعر.
  • عدم المبالغة في استخدام فرشاة الشعر لتجنب تقصف الشعر وتلفه.
  • التعامل بحذر ولطف مع الشعر عند تسريحه خصوصاً إذا كان الشعر رطباً.
  • تدليك فروة الرأس بشكل مستمر وبانتظام .
  • الابتعاد عن تصفيف الشعر بالحرارة العالية لأنها تسبب ضرر للشعر وبعض الأحيان حرقه.

صور رسمات مناكير زيّني بها أظافرك في عيد الهالوين
متى عيد الهالوين؟

كلمات دالة:تسريحات شعر عيد الهالوين 2022تسريحات شعرعيد الهالوين 2022عيد الهالوين صور

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...