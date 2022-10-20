أيام قليلة تفصلنا عن عيد الهالوين أو ما يسمى عيد القديسين، والذي يصادف ليلة الـ31 من تشرين الأول من كل سنة، حيث تُقام مراسم الاحتفالات المتمثلة بـ تسريحات شعر عيد الهالوين المرعبة والمخيفة، بالإضافة إلى المكياج والأظافر وارتداء الألبسة والأقنعة المخيفة التي يرتديها كل من الكبار والصغار، ووضع ديكوراليقطين المُضاء والمُزين على أبواب البيوت وفي الشوارع، والأطعمة وحتى الحلويات التي تزين بالجماجم واليقطين والأشكال المرعبة.

لا تدعي فرصة عيد الهالوين أو عيد القديسين تمرّ عليكِ مرور الكرام واختاري تسريحة شعر تتناسب مع عيد الهالوين واحتفلي بكلّ سعادة وحب وفرح، لتكوني الأكثر تميّزاً بين عائلتك، أصدقائك وأقاربك.

في هذا المقال جمعنا لكِ بالصور تسريحات شعر عيد الهالوين 2022 لتكملي إطلالتك التنكرية في هذه الليلة الفريدة من نوعها، ما رأيكم بالتسريحات؟

تسريحات شعر عيد الهالوين 2022

نصائح عند صبغ الشعر في المنزل

حسب رأي خبراء التجميل، من الأفضل أن لا تقوم بغسل الشعر قبل الصبغة.

اختيار صبغة بنوعية جيدة خالية من الأمونيا والمواد الكيماوية الضارة مثل السيليكون.

عمل ماسكات للشعر تساعد على تقوية وترطيب الشعر لمنع تقصف أطراف الشعر.

تدليك الشعر بشكل يومي لتحريك الدورة الدموية.

نصائح مهمة لتقوية بصيلات الشعر

المحافظة على رطوبة الشعر من الجذور إلى الأطراف.

من الأفضل قص أطراف الشعر التالفة كل 3 أشهر.

عدم المبالغة في غسل الشعر.

عدم المبالغة في استخدام فرشاة الشعر لتجنب تقصف الشعر وتلفه.

التعامل بحذر ولطف مع الشعر عند تسريحه خصوصاً إذا كان الشعر رطباً.

تدليك فروة الرأس بشكل مستمر وبانتظام .

الابتعاد عن تصفيف الشعر بالحرارة العالية لأنها تسبب ضرر للشعر وبعض الأحيان حرقه.

صور رسمات مناكير زيّني بها أظافرك في عيد الهالوين

متى عيد الهالوين؟