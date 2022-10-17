عيد الهالوين Halloween أو يوم الرعب من أشهر الأعياد في العالم، وهو عبارة عن مجموعة كبيرة من التقاليد الدينية والثقافية، وهي ممزوجة بأعمال التراث الشعبي الذي يمتد لعدة قرون وأعمال الخيال.

بدأ كل شيء مع الكلتيين أو السلتيين، وهم شعب انتشرت ثقافتهم في جميع أنحاء أوروبا منذ أكثر من 2000 عام، ولقد كان 31 من أكتوبر في كل عام هو اليوم الذي يحتفلون فيه بنهاية موسم الحصاد، في مهرجان يسمى ساون.

احتفلت في تلك الليلة أيضاً بالسنة السلتية الجديدة واعتبرت وقتاً بين السنوات، وقتاً سحرياً كانت فيه أشباح الموتى تسير على الأرض، كان وقتاً يفترض فيه أن يكون الحجاب بين عالم الأموات وعالم الأحياء في أرق واضيق صورة، كان السلتيون يعتقدون بأن أرواح الأشخاص الذين لقوا حتفهم، وكانوا يعودون لزيارة منازلهم في يوم عيد الهالوين، لذلك كانوا يقومون بتقديم القرابين من الحيوانات أو المحاصيل الزراعية خلال هذا الوقت كقربان للأرواح.

كما أنهم كانوا يضرمون نيراناً ضخمة لإعادة الارواح الشريرة من هذه الأشباح إلى عالم الأرواح وإبعادها عن الأحياء، وحتى لا تتعرف عليهم هذه الارواح كانوا يقومون بمحاكاتها في صورتها وسلوكها المرعب، وذلك من خلال ارتداء الأزياء المخيفة والتنكرية وأيضاً ارتداء الأقنعة حتى يلتبس الأمر على تلك الأرواح.

ومن تقاليد عيد الهالوين أيضاً هو إقامة الولائم وصنع الفوانيس من القرع المجوف، ويقوم بعض البشر بإقامة المقالب والحيل، وإلقاء اللوم والعتاب على الأرواح الشريرة، ومع تنامي نفوذ الكنيسة الكاثوليكية في دولة أوروبا، واستاءت الكنيسة من الطقوس الوثنية مثل ساه ون لذلك في القرن السابع لقد بدأ الفاتيكان في دمجه مع يوم عيد أقرتة الكنيسة، لذلك لقد تم تعيين الأول من نوفمبر يوم عيد الهالوين عند جميع القديسين.

متى عيد الهالوين؟

يصادف عيد الهالوين يوم الإثنين 31 أكتوبر/تشرين 2022.

ما سر اليقطين في الهالوين؟

احتفالات الهالوين تعود في الأصل إلى مهرجان سمحين وهو احتفال ديني كاثوليكي، وانتشر هذا الاحتفال بشكل أساسي في بريطانيا وأجزاء من أوروبا، والهدف من هذا الاحتفال هو إثارة الخوف والرعب عند الأرواح الشريرة لكي لا تظهر في نهاية الصيف، وارتبط اليقطين بشكل أساسي بطرد الأرواح الشريرة.

أفكار تقوم بها في عيد الهالوين

وضع مكياج مرعب ومخيف مثل وضع مكياج باللون الأسود مع أحمر الشفاه باللون الأحمر.

ارتداء ملابس تنكرية ومخيفة وغريبة.

تزيين البيوت باليقطين المزخرف والمضاءة.

وضع ألعاب مرعبة.

صناعة الحلوى المرسوم عليها يقطين.

صناعة الكوكيز على شكل يقطين وغيرها من الأشكال المرعبة.

ارتداء الأقنعة المخيفة

سرد القصص المرعبة والمخيفة

استخدام الخدع

سرد الخرافات عن الأرواح الشريرة

ما الفرق بين القرع واليقطين؟

اليقطين هي فاكهة من نفس الجنس ذات ساق مجوفة وأقل صلابة، أما القرع تعتبر فاكهة من جنس القرع ذات جذع صلب وخشن،وبذور اليقطين مصدر غني للأحماض الدهنية،أما بذور القرع فهي غنية بالألياف والبروتين.

أطباق موسمية: باستا القرع الكريمي

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