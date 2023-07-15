تسريحات شعر تناسب إطلالاتك اليومية في الأجواء الحارة.. وطريقة تطبيقها

ليس هنالك أجمل من إبراز إطلالاتك اليومية الصيفية بكثير من البساطة والجاذبية وخصوصا عندما تختارين تسريحات شعر مناسبة لإطلالاتك الرياضية أو اليومية العادية التي ستعتمدينها في كل يوم، لذلك لا بد أن تختاري أجمل التسريحات البسيطة والتي لا تتسبب بالتعرق لاعتمادها بأساليب ملفتة وحيوية خلال أيام الصيف الحارة التي نواجهها في شهري يونيو وأغسطس.

وسنقدم لك في هذا المقال أجمل الأفكار المميزة التي يمكنك من خلالها تطبيق تسريحات شعر مرفوعة وسهلة تناسب اطلالاتك اليومية.

اختاري الموديلات البسيطة واستلهمي أجدد الصيحات التي تضمن لك أسلوبا أنثويا وأنيقا.

تسريحة الشعر المبلل والمرفوع مع الفرقة الجانبية

ومن أبرز وأجمل صيحات الجمال التي يمكنك اعتمادها أثناء خروجك في نهار الصيف أو حتى في المساء، تسريحات شعر الكعكة المنخفضة بطريقة عريضة وتغطي الرقبة.

انتقي اجمل الموديلات الساحرة وطبقي تسريحات شعر ملفتة بشكل بسيط إذا كنتِ من محبات التألق بشكل بسيط لكن أنيق.

وبالنسبة لهذه التسريحة فإن رواجها أو موضتها لا يمكن أن تبطل ويمكنك اختيارها مع الخصل المبللة المسحوبة خلف الاذنين بأسلوب دار كارولينا هيريرا (Carolina Herrera) واحرصي على تطبيقها مع الفرق الوسطي الطويل لتضمن لك اطلالة جمالية طبيعية وبسيطة.

الشعر المبلل والغرة الملتصقة لعصرية مستوحاة من العشرينيات

واعتمدي تسريحات شعر الكعكة العالية بخصل مالسة ومشدودة إلى الأعلى بطريقة غير مبالغ فيها. ويمكن اعتماد هذه التسريحات بطريقة عصرية وسهلة التطبيق، وذلك من خلال سحب الخصل الجانبية والمتدرجة على الجوانب، مع إضافة التموجات المسحوبة على حدود الأذنين، وقومي بسحبها بطريقة لا تصل الى حدود الرقبة.

احرصي على تطبيق هذه التسريحات باستخدام المشط الرفيع، وقومي بتثبيت شعرك الرفيع على الجوانب وجعل تموجاتك تدوم طوال اليوم بطريقة تعكس الجرأة على وجهك. ولحرصي على ترطيب شعرك بشكل دائم للحفاظ على التسريحة من أن لا تبقى مرتبة وأنيقة.

تسريحات الشعر العصرية مع الضفائر الشبابية

وبعيداً عن تسريحات الشعر الكلاسيكية والتي اعتدنا على رؤيتها بشكل مستمر، اختاري صيحات الضفائر الشبابية التي تتألق من خلال اختيار الخصل العديدة والمترابطة بشكل عصري ورفيع مع التموجات الهندسية المنسدلة على جانبي الشعر بكثير من الانوثة والتميز والتي ستضفي على إطلالاتك اليومية بلا شك أعلى درجات الأناقة والعصرية.

ويمكنك تطبيق هذه الضفائر المزدوجة والهندسية جدا بطريقة منسدلة إلى أسفل الرقبة أو حتى أطول وذلك بحسب طول شعرك، واختاريها مع أجمل الخصل على شكل سنبلة مفرغة بطريقة جريئة وشبابية.