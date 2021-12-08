الكثير من الأمّهات تجد صعوبة مع أبنائها وتعاني من مشكلة عدم قدرة أبنائهنّ على الدراسة، والاهتمام بدراستهم بسبب العديد من العوامل مثل عدم تركيز الطفل في الدراسة، واهتمامه الدائم باللعب، وصعوبة المناهج، والمواد الدراسيّة، فتحاول الأمّ البحث عن طرق لتشجيعه على الدراسة.

7 طرق لتشجيع الطفل على الدراسة

تعويد الطفل على الدراسة والتعلّم وهو في سن صغيرة: عن طريق قراءة القصص والكتب القصيرة له، وتعليمه الرسم والتلوين، ويفضّل تعليمه الحروف العربية والإنجليزية، وتقديم بعض الأسئلة السهلة له، مع محاولة تعليمه بعض المصطلحات الأجنبية المختلفة، وتعريفه أسماء الأشياء، والأدوات المنتشرة حوله.

عن طريق قراءة القصص والكتب القصيرة له، وتعليمه الرسم والتلوين، ويفضّل تعليمه الحروف العربية والإنجليزية، وتقديم بعض الأسئلة السهلة له، مع محاولة تعليمه بعض المصطلحات الأجنبية المختلفة، وتعريفه أسماء الأشياء، والأدوات المنتشرة حوله. تحديد عدد ساعات الترفيه عن النفس: أن تكون مشاهدة التلفاز واللعب على أجهزة الكمبيوتر للطفل أثناء الإجازة الأسبوعيّة، على أن يكون ذلك لساعات معيّنة لا تتجاوز الخمس ساعات كلّ يوم، وأن تكون الألعاب بسيطة وسهلة.

أن تكون مشاهدة التلفاز واللعب على أجهزة الكمبيوتر للطفل أثناء الإجازة الأسبوعيّة، على أن يكون ذلك لساعات معيّنة لا تتجاوز الخمس ساعات كلّ يوم، وأن تكون الألعاب بسيطة وسهلة. تحديد عدد ساعات النوم: تحديد موعد الاستقياظ من النوم للطفل حتى في أيام العطلة، ليكون انتظام في عدد ساعات النوم والراحة، والعمل على تنظيم ساعات الدراسة، لتجنّب تشتيت العقل والذهن.

تحديد موعد الاستقياظ من النوم للطفل حتى في أيام العطلة، ليكون انتظام في عدد ساعات النوم والراحة، والعمل على تنظيم ساعات الدراسة، لتجنّب تشتيت العقل والذهن. اهتمام الأهل بأخد الطفل في رحلة قصيرة: على الأهل أن يخرجوا طفلهم للترفيه عن نفسه، وإعطائه راحة نفسية من الدراسة والامتحانات، بالإضافة إلى تجديد نشاطه وحيويته لمواصلة الأسبوع القادم بكل حيوية ونشاط، دون الشعور بالملل.

على الأهل أن يخرجوا طفلهم للترفيه عن نفسه، وإعطائه راحة نفسية من الدراسة والامتحانات، بالإضافة إلى تجديد نشاطه وحيويته لمواصلة الأسبوع القادم بكل حيوية ونشاط، دون الشعور بالملل. زيارة الأهل الطفل في المدرسة: يكون بسؤال الأهل عن وضع طفلهم في الدراسة، والتواصل مع مدرسته، والوقوف على مستواه التعليميّ والأكاديميّ، ومعرفة علاقته الخاصّة بزملائه في الصف، وأسباب حبه أو كرهه للمدرسة أو للمعلمة، وأن تقوم الأمّ بتشجيع المعلمة على الاهتمام بالطفل، وجعله يحبها ويحب الدراسة، ويفضّل أن تكون هذه الزيارات في أوقات مناسبة للطفل وللمدرسة، ويمكن أن تكون في أوقات مفاجئة وغير متوقّعة للطفل، لإعطائه نوعاً من الاهتمام والحب.

يكون بسؤال الأهل عن وضع طفلهم في الدراسة، والتواصل مع مدرسته، والوقوف على مستواه التعليميّ والأكاديميّ، ومعرفة علاقته الخاصّة بزملائه في الصف، وأسباب حبه أو كرهه للمدرسة أو للمعلمة، وأن تقوم الأمّ بتشجيع المعلمة على الاهتمام بالطفل، وجعله يحبها ويحب الدراسة، ويفضّل أن تكون هذه الزيارات في أوقات مناسبة للطفل وللمدرسة، ويمكن أن تكون في أوقات مفاجئة وغير متوقّعة للطفل، لإعطائه نوعاً من الاهتمام والحب. خلق جوّ مريح بين الأهل والطفل: عن طريق المحافظة على الأجواء الهادئة والجميلة بين الأهل والطفل، وخلق جلسة عائلية بسيطة، وذلك من باب جعل الطفل يعبر عن مشاعره من خلال إجراء بعض الأحاديث والحوارات المفيدة، والتعرّف في حال وجود أي مشكلة يعاني منها الطفل، والبحث عن طرق ووسائل لعلاجها وحلها دون ترهيبه وتعقيده من أيّ أمر.

عن طريق المحافظة على الأجواء الهادئة والجميلة بين الأهل والطفل، وخلق جلسة عائلية بسيطة، وذلك من باب جعل الطفل يعبر عن مشاعره من خلال إجراء بعض الأحاديث والحوارات المفيدة، والتعرّف في حال وجود أي مشكلة يعاني منها الطفل، والبحث عن طرق ووسائل لعلاجها وحلها دون ترهيبه وتعقيده من أيّ أمر. تطبيق بعض المواد التي يأخدها الطفل في المدرسة: يساعد تطبيق المعلومات التي أخذها الطفل في مدرسته على زيادة فهمه للكتاب، وتثبيت المعلومة في عقله بسهولة.

نصائح لزيادة تركيز الطفل في الدراسة

من النصائح لزيادة تركيز الطفل في الدراسة، اجعلي وقت الاستذكار وقتًا محبب وممتع لطفلك،على سبيل المثال يمكنكِ أن تتبادلي معه دور المعلم والتلميذ بأن توجهي له الأسئلة وتتركيه يجيب عنها، وإذا أخطأ أو نسي الإجابة اعكسي الدور واطلبي منه أن يوجه لكِ السؤال، واجعليه يشارككِ في الإجابة عنه، وبذلك سيكرر الإجابة حتى يستطيع حفظها.

أطعمة لزيادة التركيز عند الأطفال في الامتحانات

البروتينات

الأسماك الدهنية

الفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة

الحبوب الكاملة مثل خبز القمح الكامل والأرز البني والمكرونة البني والشوفان والفشار.

الأطعمة الغنية بالزنك

المكسرات مثل الزبيب اللوز والجوز

شرب الماء بكثرة

التمر

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