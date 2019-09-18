تشعرين أنكِ عاطفية وتبكين أكثر من المعتاد؟ هذه هي الأسباب

البكاء من وظائف الجسم الطبيعية، فنحن نبكي عندما نشعر بالألم أو الحزن أو التعاطف أو حتى الفرح الشديد، ولكن وفقا لمجلة "يورتانغو"، إذا وجدتِ نفسك تبكين طوال الوقت بشكل مبالغ فيه، فقد يكون هناك عوامل أخرى تؤثر على استجابتك العاطفية:

1. التقلبات الهرمونية

هناك سبب علمي لبكاء النساء أكثر من الرجال، فالتقلبات الهرمونية تؤدي لتقلبات مزاجية والبكاء، وهي سمة أساسية لمتلازمة ما قبل الحيض، كما تحدث أشياء مماثلة عندما تمرّ المرأة بانقطاع الطمث، وهذه حالة يمكن علاجها بالبدائل الهرمونية.

2. تهيج العينين

إذا كنتِ تبكين دون سبب واضح، فقد يكون ذلك نتيجة تهيج العينين أو انسداد القنوات الدمعية، بالغبار أو الدخان، الأمر الذي يؤدي إلى البكاء، خاصة في الهواء الطلق، وفي هذه الحالة يمكنك الاستعانة بالنظارات لحماية عينيكِ.

3. الإرهاق

عندما لا تحصلين على قسط كافٍ من النوم، لا يستطيع جسمك الاعتناء بنفسه، فيركز على العمليات الحيوية الرئيسية، ويفقد القدرة على التحمل العاطفي، مما يترككِ في حالة حساسية شديدة وهشاشة عاطفية، ولذلك احرصي على الحصول على القسط الكافي من النوم.

4. الضغط المزمن

الإجهاد والضغط الزائد يؤثران على مشاعرك، خاصة عند التعرض لهما على مدى فترات طويلة، حيث تصبح قدرتك على تحمل أي ضغط إضافي أقل من العادة، وتصبحين ميالة للبكاء للتفريغ عن الضغط النفسي المكتوم، ولذلك من الضروري أن توازني حياتك.

5. الاكتئاب

بعد اختبار خسارة كبيرة في الحياة، مثل انفصال أو فقد وظيفة أو وفاة شخص مقرب، من الطبيعي أن تشعرين بحزن عميق وفقدان السيطرة، ولكن عادة ما تكون هذه المشاعر مؤقتة، وبعد فترة تشرق الشمس مرة أخرى، ولكن إذا وجدتِ نفسك تبكين بانتظام أو بدون سبب على الإطلاق، فقد يكون ذلك علامة على الاكتئاب، وهنا تحتاجين لمساعدة طبيبًا أو معالجًا نفسيًا.

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