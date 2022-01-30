الكوكيز يعتبر بسكويت مقرمش وهو من أشهر أنواع البسكويت في أمريكا ويختلف عن البسكويت العادي من عدة نواحٍي، حيث إنّ البسكويت العادي لا يأتي بنكهات مختلفة، وفي الغالب يكون خالياً من الحشوات والإضافات، أما الكوكيز فقد يكون محشواً بالشوكولاتة أو الفراولة أو الشوفان أو جوز الهند أو المكسّرات.

طريقة عمل كوكيز الفراولة سهل وسريع

مقادير كوكيز الفراولة

½ 1 كوب دقيق

1 كوب لوز مطحون

1 بيض مخفوق

½ معلقة صغيرة ملح

½ معلقة صغيرة بيكينج باودر

½ معلقة صغيرة فانيليا

¾ كوب سكر

½ كوب زبدة

½ كوب مربي فراولة

طريقة تحضير كوكيز الفراولة

أولاً قومي بخلط الزبدة والسكر في وعاء لمدة دقيقتين تقريباً ثم أضيفي البيض واخفقيه جيداً.

ثم ضعي في وعاء ثاني وامزجي الدقيق والبيكينج باودر والملح.

ثم اجمعي الخليطين في وعاء كبير وحركيهم جيداً ثم ضيفي اللوز المطحون والفانيليا.

ثم دعي العجينة لترتاح جانباً لقليل من الوقت ثم شكليها على شكل كرات.

قومي بغمس يديك بقليل من الدقيق وحدثي فجوة في كل كرة من العجين.

ثم عبئي الفجوة بقليل من مربى الفراولة ثم اخبزي الكوكيز لمدة 15 دقيقة في الفرن، وصحتين وعافية، وكل عام وأنتم بألف خير.

فوائد الفراولة

تحتوي الفراولة على نسب معتدلة من حمض الفوليك والذي يساعد على تحسين صحة القلب.

الفراولة غنية بالعديد من العناصر الغذائية والمواد الهامة التي تساعد على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب وجهاز الدوران المختلفة، وخاصةً المواد الاتية مضادات الأكسدة، ومضادات الالتهاب.

تناول الفراولة تساعد على انتظام على تحسين قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص الحديد من الطعام ومن المكملات الغذائية والاستفادة منه.

تعزى فوائد الفراولة المحتملة في هذا الصدد لغنى هذه الفاكهة اللذيذة بفيتامين ج إذ يعد فيتامين ج أحد العناصر الغذائية التي تساعد على تعزيز امتصاص الحديد في الجسم.

تحتوي الفراولة على كمية عالية نسبيًا من البوتاسيوم إذ يزيد نقص البوتاسيوم من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم.﻿

الفراولة غنية بالأنثوسيانين وهو أحد أنواع مضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد على توسيع الأوعية الدموية وخفض فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

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