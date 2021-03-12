تصبغات الجلد.. أسبابها وطرق علاجها الطبيعية والطبية!

تعاني الكثيرات من النساء من مشكلة التَّصَبُّغَات الجلدية، خاصةً التي تصيب الوجه، لذلك فإن علاج هذه التَّصَبُّغَات يُعد أمرًا في غاية الأهمية، ولأن التداوي بالأعشاب من الخلطات البسيطة آمن على البشرة، فسنعرفك اليوم على مجموعة من الأعشاب المُستخدمة لعلاج التَّصَبُّغَات، لنتيجة صحية وفعالة.

ما هي أسباب التَّصَبُّغَات الجلدية؟

توجد مجموعة من الأسباب التي تؤدي لظهور التَّصَبُّغَات الجلدية، ومنها التعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة وفوق البنفسجية، حيث يُعد من العوامل الأساسية لظهور البقع في الأماكن المكشوفة، خاصةً الوجه واليدين والرقبة، لذلك يُنصح باستخدام المُستحضرات التي تحتوي على نسبة وقاية من أشعة الشمس، كما يمكن الإصابة بالتَّصَبُّغَات بسبب العوامل الوراثية؛ حيث يلعب العامل الوراثي دورًا كبيرًا في وجود التَّصَبُّغَات الجلدية، إلى جانب التغيرات الهرمونية؛ حيث من الممكن حصول اضطرابات في بعض الهرمونات الذكرية أو الأنثوية في الجسم، ويعود ذلك لعدة أسباب؛ مثل: الحمل، أو استعمال أقراص منع الحمل، أو التقدم في العمر، أو وصول المرأة إلى سن اليأس، ويمكن إصابة البشرة ببعض الالتهابات التي قد ينجم عنها ظهور بقع داكنة.

عشبة البابونج لعلاج التَّصَبُّغَات

تُعتبر عشبة البابونج العطرية من أفضل العلاجات المستخدمة للتخلص من التَّصَبُّغَات والنمش ومشاكل البشرة، حيث تحتوي على الكثير من المواد التي تخلِّص من الهالات وتفتِّح البشرة، ولذلك ننصحك بشرب كوب من البابونج يوميًّا للحصول على أفضل نتيجة في أسرع وقت.

علاج التَّصَبُّغَات بالعرقسوس

يحتوي العرقسوس على مادة الجلابريدين التي تلعب دورًا كبيرًا في تفتيح وتبييض البشرة، وتساعد في التخلص من البقع السمراء التي تظهر عليها، ولهذا من الأفضل أن تشربي العرقسوس باستمرار، أو قومي بتطبيقه بشكل مباشر على البشرة المصابة بالتَّصَبُّغَات.

عشبة الذئب للتصبغات

تدخل عشبة الذئب في صناعة الكثير من المستحضرات التجميلية الخاصة بالعناية بالشعر والجسم والبشرة، حيث إنها تحتوي على الكثير من المواد المضادة للأكسدة، ويأتي دورها في أنها تؤخر من ظهور علامات التقدم في العمر، وتقي من ظهور التَّصَبُّغَات الجلدية، لذلك ننصحك -عزيزتي- بتطبيق العشبة بشكل مباشر على الجلد لثلاث مرات أسبوعيًّا للحصول على نتيجة مُرْضِيَة.

علاج التَّصَبُّغَات بالنعناع

يُعتبر النعناع من أكثر الورقيات التي تُستخدم في علاج تَصَبُّغَات الجلد، وتتميز بفوائدها العديدة للجسم والشعر والبشرة، ويُستخدم النعناع من أجل الوقاية من تَصَبُّغَات البشرة، عبر خلطه مع القليل من الحليب السائل، ويتم تطبيق الخليط على جميع المناطق المصابة بالتَّصَبُّغَات، وننصحك بشربه يوميًّا للحصول على نتيجة فعالة.

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