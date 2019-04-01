5 تصرفات يقوم بها الرجل تمنع المرأة من الارتباط به

إن الرجل قد يقوم بتصرفات سلبية تسبب الضيق والانزعاج للمرأة التي ينوي الزواج منها

عادة ما تسعى المرأة للبحث عن زوج يوفر لها جواً من الاستقرار والأمان والسعادة، ويكن لها مشاعر الحب المخلصة، ويتسم بالالتزام التام بالعلاقة الزوجية، غير أن الرجل قد يقوم بتصرفات سلبية تسبب الضيق والانزعاج للمرأة التي ينوي الزواج منها، وتجعلها تعدل عن الارتباط به.

فيما يلي 5 تصرفات يقوم بها الرجل قد تتسبب بنفور زوجته المستقبلية منه، بحسب ما نقله موقع 24 الإماراتي عن صحيفة "هافينغتون بوست" أونلاين:

1-النقد المستمر

من المعروف بأن المرأة تتسم بحبها للمديح والإطراء، لذا فهي تشعر بالانزعاج والغضب إن تعرضت لأي نوع من الانتقاد. وإن جاء هذا الانتقاد من الشخص الذي تنوي الارتباط به فإن ذلك يؤثر سلباً على مستقبل علاقتهما.

2-تعامل الرجل بطريقة أنانية

بما أن العلاقة الزوجية تقوم على مبدأ التشاركية في كل شيء، فإن تعامل أحد الطرفين بأنانية مع الآخر قد يحدث خللاً واضحاً في هذه العلاقة، لذا فإن المرأة عادة ما تبحث عن شخص يغدق عليها من مشاعره وحنانه، ويعاملها بغيرية تظهر مدى التزامه بها.

3-حب السيطرة

تقوم العلاقة الزوجية السليمة على التعاون والندية بين الزوجين، لذا إن شعرت المرأة بأن زوجها المستقبلي يعاملها بفوقية ويسعى للسيطرة عليها، فستنفر منه وتتخلى عن فكرة الارتباط به.

4-الافتقار للتواصل الجيد

عوضاً عن إجراء محادثة مثمرة عن أمر هام مثل قضايا الأسرة أو المال، قد يقوم الرجل بالحديث عن أشياء تافهة لا تمت بصلة لمستقبل علاقته مع المرأة التي يرغب بالارتباط بها، وهذا دليل واضح على أنه لا يتحلى بحس المسؤولية وبالجدية اللازمة لبناء علاقة زوجية سليمة.

5-التقلب العاطفي

من الضروري أن يتحلى الرجل بمشاعر عاطفية ثابتة تجاه المرأة التي ينوي الزواج منها، إلا أن المشاعر لدى بعض الرجال عادة ما تكون متقلبة ومزاجية، لذا إن شعرت المرأة بأن شريكها المستقبلي غير مستقر عاطفياً قد تنأى بنفسها عنه وتلغي مشروع زواجها منه.

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