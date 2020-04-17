تصرفات توقفي عن فعلها مع زوجك أمام الناس

أحياناً تتصرفين بعفوية دون أن تضعي في اعتبارك ظروف المكان، ولكن كما عليكِ مراعاة تصرفاتك مع زوجك في المنزل، هناك سلوكيات أخرى لا يجوز أن تفعليها في الأماكن العامة،

أو أمام الآخرين عموماً. فهي تؤثر على مكانتك أنتِ وزوجك أمام الآخرين، أو تعطي صورة خاطئة عن علاقتكما، أو تسبب غضب زوجك وتحدث المشاكل بينكما، لذا عندما تكونين مع زوجك في مكان عام، تجنّبي التصرفات التالية..



1- انتقاد زوجك أمام الآخرين

الانتقاد ليس سلوكاً جيداً في جميع الأحوال، خاصة أمام الآخرين، فهو يقلل من قدر زوجك أمام الآخرين، ويزعزع ثقته بنفسه.

إذا شعرتِ بالضيق من تصرفات زوجك، انتظري حتى تعودا إلى المنزل، أو اطلبي منه الاختلاء به بعيداً عن الآخرين، واختاري كلماتك بعناية للتعبير بلطف عن شعورك تجاه تصرفاته.



2- مشاركة تفاصيل حياتك العاطفية

لا شك أن حياتك العاطفية جزء أساسي من خصوصياتك، فلا يصح التحدث عنها أمام الآخرين.



3- معاملة زوجك كطفل

بعض الزوجات قد يرين معاملة الزوج كالطفل هو نوع من الدلال، ولكنه أسلوب تعامل غير مناسب تماماً أمام الآخرين.

أيضاً التعامل مع الزوج كطفل عبر إعطائه الأوامر أو انتقاده باستمرار، أو التعبير عن أفكاره بدلاً منه، هو نوع من امتهان كرامة زوجك أمام الآخرين، وبالتالي فإن هذا الأسلوب غير مقبول تماماً.



4- التحقق من الأزواج الآخرين

التحقق من الأزواج الآخرين سواء عبر تعليقاتك عليهم أو عبر التحديق بهم فقط هو نوع من المقارنة، وهو سلوك يجرح زوجك، فالمقارنة سلوك غير حميد على الإطلاق، ويسبب الضيق له، ضعي نفسك مكانه، حتماً لن تقبلي بمثل هذا السلوك، فتجنبيه أنتِ أيضاً.



5- مقاطعة حديث زوجك أو تصحيح كلامه أو الحديث بكلام متناقض معه

مقاطعة الحديث تصرف غير مقبول في جميع المواقف، لا سيما إذا كان المتحدث هو زوجك، وأمام غرباء.

أيضاً من غير اللائق تصحيح ما يقوله زوجك، أو إخبار الآخرين بكلام يناقض كلامه، فهو بمثابة إعلان للآخرين أنه كاذب.

عند اعتراضك على حديث زوجك، يمكنك التحدث إليه على انفراد ولفت نظره، أو الانتظار حتى العودة إلى المنزل ومناقشة الأمر، أما أمام الآخرين، فعليكِ التزام الصمت احتراماً له، وحفاظاً على صورته أمام الغير.

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