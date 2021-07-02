تعاملي مع اكتئاب ما بعد الانفصال بهذه الخطوات

الانفصال شيء مؤلم للغاية، فعندما تقضين الكثير من الوقت مع شخص ما، وتكتسبين خبرات جديدة معه وتسافرين معه إلى أماكن مختلفة، وتحبيه من قلبك، يصبح من الصعب العيش بدونه، وفي كثير من الأحيان يؤدي الانفصال إلى الاكتئاب، وحينها يكون عليكِ اتباع الخطوات التالية:

احذفي حبيبك السابق على مواقع التواصل الاجتماعي

الاستمرار في متابعة شريكك السابق على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الانفصال، يؤدي إلى زيادة الحزن وتطور مشاعر الندم، ولذلك من الضروري أن تقطعي الصلات المادية والرقمية أيضًا.

ركزي على الأسباب الحقيقية لانتهاء العلاقة

في كل مرة تفكرين فيها في حبيبك السابق، ركزي على حقيقة أنه ليس الشخص المناسب لك، وبدلًا من التفكير في افتقاده وتوقك لوجوده، فكري في أن الانفصال كان القرار الصحيح.

تذكري أن كل شيء مؤقت

العواطف جزء مهم من حياة الانسان وتساعد في تشكيل حياتنا، ولكنها مؤقتة بما في ذلك الشعور بالرفض والخيانة، ولذلك تذكري أنه بمرور الوقت، حتى مشاعر الرفض تزول.

احذري من غضبك

في كثير من الأحيان، هناك الكثير من الأسباب للغضب بعد الانفصال، ومع ذلك، في بعض الأحيان يكون الغضب شيئًا نمر خلاله للهروب من الحزن أو لتجنب الشكوك التي لدينا حول أنفسنا كشريك رومانسي.

مارسي هواية جديدة

يمكن أن يؤدي الانفصال إلى فقدان الثقة والعديد من الأفكار السلبية، وممارسة هواية جديدة ستشعرك بالتحسن وستمنحك شيئًا آخر لتفعليه إلى جانب التفكير في انفصالك.

تحدثي إلى معالج

هناك الكثير من الأشياء العاطفية التي يمر بها المرء بعد الانفصال، ويمكن للمعالج مساعدتك على تخطي الأمر والوصول إلى حالة نفسية صحية.

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