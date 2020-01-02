تعرفوا على رجيم السنة الجديدة 2020!

نجد الجميع يحاول الحصول على الجسم المثالي، والتخلّص من الدهون المتراكمة، وقد يقوم الشخص بتجربة العديد من الأنظمة الغذائية لتحقيق هدفه وغايته.

هل تبحثين عن رجيم فعال لإنقاص الوزن؟ الحل أصبح ممكنا مع الخيار والخس للتخلص من الوزن الزائد، بالإضافة إلى الاستفادة من فوائدهما الصحية لاحتوائهما على قدر كبير من الفيتامينات.

ويتمتع الخيار والخس بالقدرة الكبيرة على سد الشعور بالجوع وكبح الشهية المفتوحة، وهناك بعض المقترحات لتطبيق هذا الرجيم المكون من الخيار والخس:

وجبة الإفطار:

- بيضتان مسلوقتان مع شريحة خبز التوست للرجيم.

- قطعة جبنة بيضاء متوسطة الحجم، مع طماطم طازجة وكوب من عصير البرتقال الطازج.

- طبق من الكورن فليكس بالحليب وبعده تناول ثمرة برتقال طازج.

- قطعة كيك صغيرة الحجم مع كوب حليب قليل الدسم.

وجبة الغذاء:

- قطعة صدر دجاج مشوي، مع سلطة خضراء وكوب عصير برتقال طازج.

- قطعتان من اللحم المشوي وطبق خضار مسلوق وكوب عصير ليمون.

- قطعتان من السمك المشوي وطبق خضار مسلوق وكوب من عصير التوت.

- ويمكن تناول طبق كبيرة من الفاكهة المشكلة كوجبة غذاء.

وجبة العشاء:

- طبق مكرونة بالخضار.

- طبق مكرونة بصدور الدجاج المشوية وصلصة الطماطم.

- طبق كبير من السلطة الخضراء الطازجة.

ويعتمد هذا الرجيم على الإكثار من تناول الخس والخيار بين الوجبات دون الحرمان من الطعام، كما يمكن تناول القهوة والشاي بدون سكر في أي وقت خلال اليوم، مع ضرورة شرب لترين من الماء يومياً.

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