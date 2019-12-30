فوائد الفلافل الصحية وطريقة تحضيره

الفلافل من الأطعمة النباتية التقليديّة وتعتبر وجبة مقبلات شهّية تُقدم على الفطور، ومن الأكلات الغنية بالسعرات الحرارية حيث يحتوي 150غراماً منه على 288 سعرة حرارية، و7غرامات من الدهون، و42 من الكربوهيدرات، بالإضافة إلى 15غراماً من البروتين.

ويحتوي الفلافل على نسب قليلة من فيتامينات ب ، وإلى بعض من المعادن مثل الحديد ، البوتاسيوم ، الزنك ، النحاس ، الفوسفور إلى جانب تواجد المنغنيز بصورة جيّدة به ، كما ويعد الفلافل المحضّر من حبوب الحمص تحديداً من المصادر المحتوية على نسب عالية من الألياف.

وإلى جانب الألياف الذائبة ، وعلى الجانب الآخر وبالرغم من فوائد الفلافل الغذائية المتعددة تبقى عمليّة تحضيره القائمة على استخدام الزيت في قليه من الأسباب المؤدية لخسارة فوائده ، لذا يُفضّل التقليل من كميّة الزيت المستخدمة في إعداده وذلك من خلال استعمال الحد الأدنى منها.

طريقة عمل الفلافل:

المكونات

- مغلف من الحمص الحب، أو يمكن استبداله بعلبة حمص جاهزة.

- ملعقة صغيرة من كربونات الصودا.

- أربع حبات من البصل المفروم فرماً ناعماً.

- خمسة فصوص من الثوم المهروس.

- ملعقة كبيرة من الكزبرة اليابسة أو يمكن استبدالها بربع كأس من الكزبرة الخضراء الطازجة.

- ملعقة صغيرة من النعناع اليابس، أو يمكن استبدالها بملعقة كبيرة من النعناع الطازج المفروم فرماً ناعماً.

- كأس من البقدونس المفروم فرماً ناعماً.

- ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

- نصف ملعقة صغيرة من البابريكا الحارة.

- ملعقة صغيرة من الملح.

- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

- ملعقة صغيرة من الشطة.

- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- ملعقة كبيرة من بهار الفلافل.

طريقة التحضير

- أولاً قم بوضع الحمص في وعاء كبير.

- ثم نضع عليه الماء ونتركه لمدة يوم كامل حتى ينضج، وبعد أن ينضج نصفّيه جيداً من الماء.

- ثم نحضر الخلاط الكهربائي، ونضع بداخله الحمص، والبصل، والثوم، ونطحن جيداً.

- ثم نضيف الكزبرة الخضراء والنعناع المفروم، والبقدونس المفروم، وخليط البهارات.

- ثم نستمر في الطحن حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

- وأيضاً نقوم بغضافة كربونات الصودا ونخلط مرة أخرى حتى تتجانس المكونات.

- ثم نشكّل عجينة الفلافل على شكل دائرة باستخدام المغرفة الخاصة بالفلافل.

- ثم نضع مقلاة كبيرة على النار ونضع بداخلها كمية كبيرة من الزيت، ونقلي الفلافل جيداً حتى يتحّمر من الجهتين.

- ثم نرفعه عن النار ونضعه في صحن للتقديم، وصحتين وعافية.

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