تعرفي إلى الآثار السلبية للتأمل

أصبح التأمل من الممارسات الموصى بها بكثرة للحفاظ على الصحة العقلية في جميع انحاء العالم، حيث يعتقد الكثيرون أنه يعزز المزاج ويشفي الجروح العاطفية ويساعد على الوصول للسلام العقلي، إلا أن الحقيقة أن للتأمل اضرار طويلة الأمد أيضا كما يلي:

نوبات الهلع

كشف الخبراء أن التأمل قد يجعلك أكثر عرضة لنوبات الهلع، لأنه يساعد على استعادة جميع المشاعر والذكريات بما في ذلك المؤلمة منها، مما قد يعزز المشاعر السلبية ويؤدي إلى القلق، وفي بعض الأحيان الخوف والارتياب.

الانفصال عن العالم

في حين أن للتأمل العديد من التأثيرات الإيجابية على العقل، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إثارة مشاعر السلبية، الامر الذي بدوره يشجع على الانفصال وعدم الرغبة في التواصل مع الآخرين.

فقدان الحافز

نظرًا لأن التأمل واليقظة الروحية يشجعان الشخص على أن يعيش حياة خالية من الرغبات والتعلق، قد يؤدي ذلك إلى فقدان الحوافز التي تدفعك للاجتهاد في العمل والحياة الشخصية.

الارق

كشفت الدراسات العلمية أن التأمل يجعل الانسان أكثر عرضة للأرق واضطرابات النوم.

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