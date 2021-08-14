ماذا يكشف طول أصابع يدك عن شخصيتك؟

يمكن أن تتنبأ أشياء كثيرة بنوع شخصيتك، بما في ذلك علم التنجيم أو قراءة الكف أو حتى سماتك الجسدية، وفيما يلي نسرد لكِ كيف يكشف طول أصابعك طباعك الشخصية:

اصبع السبابة أقصر من إصبع البنصر

يشير قصر إصبع السبابة مقارنةً بالبنصر إلى أنكِ شخصية ساحرة وجاذبية، فأنتِ شخصية مرحة وغالبًا ما تكونين حياة الحفلة، كما أنكِ تحبين المخاطرة وقراراتك غالبا ما تكون عفوية.

وغالبًا ما يراك الناس متفوقة وذلك لأنك متفانية في العمل وطموحة.

اصبع السبابة واصبع البنصر بنفس الطول

يرتبط تساوي طول الاصبعين السبابة والبنصر بالهدوء والاستقرار والبحث عن التوازن في الحياة، فأنتِ لا تعتمدين على الحظ في أي من قراراتك وتؤمنين بالعمل الجاد وجني الفوائد.

إلا أنكِ تتجنبين المواجهات حتى لو اخطأ شخص ما في حقك، وبالتالي تبدين وكأنك تحاولين إرضاء الجميع، ولكنك ببساطة تفضلين منطقة راحتك ولا تحبي عدم اليقين.

إصبع السبابة أطول من إصبع البنصر

انتِ شخصية قيادية وواثقة من نفسك وعلى سجيتك في معظم الوقت، ولكنك حذرة وتحسبي كل خطواتك قبل اتخاذها، وعلى عكس أولئك الذين يحبون المخاطرة، ولكن من المستبعد أن تكوني من يتخذ الخطوة الأولى في أي علاقة او صفقة تجارية، بل تنتظري الطرف الآخر ليتخذ خطوته قبل الرد بحساب.

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