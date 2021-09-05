ماركس وسبنسر تطلق تشكيلة موسم الخريف من أزياء السيدات 

بيان صحفي

تتميز تشكيلة الخريف من ماركس وسبنسر بتصاميم كلاسيكية وقصات متنوعة ومريحة يمكن تنسيقها بسهولة مع القطع الأساسية واليومية لإطلالة موسمية أنيقة. وتجمع القطع المتنوعة تصاميم كلاسيكية وعصرية بألوان موسمية هادئة وتوليفات مشرقة وجريئة وطبعات مميزة تعكس هوية التشكيلة.

وتتناغم الألوان الموسمية من البني والكاكي والأخضر والأحمر الداكن مع تدرجات ذهبية وبنفسجية ناعمة، فيما تتدرج ألوان الأزرق والبرتقالي والأخضر بشكل مذهل يوحي بسعادة ويعكس أناقة الإطلالات الخريفية. وتطغى على التشكيلة قطع الصوف وكنزات الياقة العالية والسترات المريحة إلى جانب القطع الكلاسيكية المزينة بالمربعات والتشكيلات الوردية الجريئة بألوان مشرقة ومتنوعة. كما تضم تصاميم مريحة وفساتين متوسطة الطول إلى جانب سترات رياضية بألوان موحدة وقصات عصرية، فيما تضفي التصاميم الوردية لمسات حيوية ومرحة تتناغم مع القطع العصرية والأنيقة.

وتتميز إطلالات الخريف بتصاميمها المريحة التي تتمثل في السترات الأنيقة بقصات طويلة وأقمشة الجيرسي الناعمة والقطع المريحة غير الرسمية. وبينما تعكس السترات والمعاطف الطويلة المصنوعة من الصوف أو الكشمير طابعاً أنيقاً، تشكل التصاميم الدافئة خياراً مثالياً للطقس البارد. كما تضمن السترات المنفوخة والمبطنة أقصى مستويات الراحة والأناقة.

وتراعي التصاميم الأنيقة في التشكيلات الدافئة أدق التفاصيل واللمسات الأنثوية مع الألوان الغنية للكنزات والفساتين التي تتميز بخصر ضيق. وتقدم التشكيلة لعاشقات الموضة كنزات قطنية مزينة بتطريزات البرودري مع لمسات البينتوكس الناعمة والياقات المزودة بكشاكش وتفاصيل على الكتف، كما تضفي التطريزات التي تطغى على الكنزات لمسة رقيقة للغاية. ويحلو تنسيق السترات الصوفية الطويلة فوق فساتين الساتان الناعمة والقمصان الحريرية لإطلالة يومية في غاية الأناقة، كما تحمل أبرز تصاميم الجينز من ماركس وسبنسر لمسات حيوية هذا الخريف مع أقمشتها الخفيفة وقصاتها المريحة.

وتشكل القطع المصنوعة من الصوف خيارات مثالية للاستمتاع بالدفء والتألق بإطلالات مميزة في الأيام الباردة، حيث تم تصنيعها باستخدام أجود أنواع الصوف بلمسات كلاسيكية وعريقة. وتعكس الكنزات والسترات المصنوعة من صوف مارينو والكشمير الناعم إحساساً فاخراً ضمن تشكيلة قطع الصوف التي تضم تصاميم طويلةً تحمل أشكالاً انسيابية ومريحة.

في حين، تطغى الفساتين متوسطة الطول والقطع الخفيفة على التشكيلة لتضفي أناقة استثنائية تناسب جميع الإطلالات. وتتزين الفساتين بنقشات وردية ناعمة وأقمشة الشيفون الفضفاضة والزخارف على الأكمام واللمسات الشفافة لإطلالةٍ كلاسيكية. وتجتمع الألوان الكلاسيكية مع طبعات الأزهار المرسومة يدوياً والتشكيلات الهندسية لتعكس لمسات حيوية ومثالية لموسم الخريف.

تتوفر قطع مختارة من التشكيلة الآن ضمن متاجر العلامة وعبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.marksandspencer.com/ae

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