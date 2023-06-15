تعرفي على أحجار الحظ لمولودة شهر يونيو..

تتميز مولودات شهر حزيران – يونيو بمهارات اجتماعية ملحوظة ومهارات حياتية عالية، حيث يتمتعن بشخصية جذابة، موهوبة وتفاعلية.

كما يُقال إن مولودات هذا الشهر الصيفي يتمتعن بالذكاء والفضول وبحس طفولي ومرح، وبرغبة دائمة في التعلم والاستكشاف.

وبشكل عام، يسهل التواصل مع مولودات شهر حزيران – يونيو اللواتي يلفتن الجميع بشخصياتهن المحببة.

ولمولودات هذا الشهر برجان، إما الجوزاء (بين 21 أيار – مايو و21 حزيران – يونيو)أو السرطان (بين 22 حزيران – يونيو و22 تموز – يوليو).

أما بالنسبة إلى أحجار الحظ الخاصة بهن، فهي : اللؤلؤ والألكسندريت. فما الذي يميز هذه الأحجار الكريمة؟

ما هي أحجار الحظ لمولودات شهر يونيو وما خصائص كل منها؟

حجر اللؤلؤ الأيقوني والفريد

لا يتكون اللؤلؤ مثلما يتكون الألماس أو الزمرد أو الروبي وغيرها من الأحجار الكريمة في الطبيعة. حيث تتشكل أحجار اللؤلؤ نتيجة دخول جسم غريب إلى قوقعة الرخويات التي تفرز مواد لحماية نفسها.

وتتشكل هذه المواد في طبقات تتألف من كربونات الكالسيوم والسليكات مما يؤدي إلى تكون أحجار اللؤلؤ.

وتُعتبر أندر وأغلى أنواع اللؤلؤ تلك المصنوعة في الطبيعة من دون تدخل اليد البشرية، إذ يتم اليوم استزراع أحجار اللؤلؤ بطريقة صناعية عبر وضع قطعة من الصدف في المحار أو بلح البحر في المياه العذبة.

وبعتبر اللؤلؤ من الأحجار الناعمة التي تستدعي رعاية كبيرة، حيث تتراوح صلابتها بين 2.5 و4.5 على مقياس موس (المقياس الخاص بصلابة الأحجار).

ويتحسس اللؤلؤ من الحرارة والحموضة، بل يمكن أن تذوب حبات اللؤلؤ الأصلية في الخل. ولذلك، يشدد الخبراء على عدم تعريض المجوهرات المرصعة باللؤلؤ للكريمات والعطور ورذاذ الشعر.

ويتمتع حجر اللؤلؤ بلون أبيض كريمي ساحر ولامع، ويمكن أن يتوفر أيضاً بألوان مختلفة مثل الأصفر والوردي والفضي والأسود، ونقترح لك أقراط أذن فاخرة من دار ديور بسعر 600 دولار.

حجر الألكسندريت الخيالي

يعتبر الألكسندريت حجرا حديثا نسبيا، إذ تم اكتشافه في مناجم الزمرد الروسية الواقعة في جبال الأورال في العام 1830.

وتزعم بعض الروايات أن الحجر قد اكتشف في العام 1834، في اليوم نفسه الذي بلغ فيه القيصر الروسي ألكسندر الثاني سن الرشد، ولذلك سمي تيمنا به.

ونظرا إلى أن لونه يتغير من الأخضر المزرق(التركواز) في ضوء النهار إلى الأحمر الأرجواني تحت الضوء الساطع، فغالبا ما يشار إلى حجر الألكسندريت بأنه الزمرد في النهار، والياقوت الأحمر في الليل.

ويعتبر الألكسندريت من أكثر الأحجار الكريمة ندرة على كوكب الأرض. واليوم، يستخرج الألكسندريت من سريلانكا والبرازيل وشرق إفريقيا، إلا أن هذه الأحجار تبقى شاحبة بالمقارنة مع تلك المستخرجة من روسيا.

وتُقدّر صلابة الألكسندريت بـ8.5 على مقياس موس، ما يعني أنه أقل متانة من الياقوت والزمرد.

حجر القمر النقي..يجلب لك الحظ

تقول الروايات إن حجر القمر سمي على هذا النحو لأنه يشبه القمر المتلألئ الذي يتبدل مظهره مرات عدة أثناء اكتماله.

ويعرف حجر القمر أيضا بسلينيت Selenite، المشتقة من كلمة Selene اليونانية التي تعني القمر. ويتكون حجر القمر من طبقات ميكروسكوبية من الفلسبار التي تشتت الضوء، وهو يتوفر بألوان مختلفة مثل الأصفر والرمادي والأخضر والأزرق والوردي. وتستخرج أحجار القمر اليوم من سريلانكا وجنوب الهند بشكل رئيسي.

وتوجد أصناف أخرى من هذا الحجر في أستراليا وأرمينيا والمكسيك والبرازيل والولايات المتحدة، وقد أشير في التاريخ القديم على قدرة هذا الحجر المميز على جلب الطاقات الإيجابية حول هالة هذا الحجر، وتزينت الأميرات في الأساطير القديمة بعقود منه.