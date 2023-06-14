جولة على أجمل إطلالات أسيل عمران هذا الأسبوع في إيطاليا مع دار ديور..

خلال استضافة دار ديور الفرنسية للأزياء الراقية والمنتجات الفاخرة لعديد من مشاهير عالم الفن والغناء والتمثيل والعديد من المؤثرين في السوشال ميديا، لبت أسيل عمران دعوة الدار الفرنسية في إيطاليا تحديدا في بحيرة كومو الخلابة التي تتميز بطابع سحري وسريالي يسلب الألباب حيث حضرت العرض الخاص لمجموعة مجوهرات الدار الفرنسية الجديدة التي عرضت ضمن أجواء ساحرة هذا الأسبوع.

وخلال جولتها مع الدار لعدة أيام متتالية رصدنا لك أبرز إطلالات المؤثرة المشهورة التي حرصت على ارتداء أجمل الإطلالات الصيفية المريحة من الدار الفرنسية ديور، حيث تمايلت الإطلالات بين الأسلوب الكاجوال وأسلوب الرحلات والإجازات وأسلوب الإطلالات الراقية والرسمية.

أجمل إطلالات أسيل عمران من دار ديور في إيطاليا

إطلالة راقية باللون الأصفر الليموني

اختارت النجمة السعودية التألق بلوك مكون من قطعتين من مجموعة كريستيان ديور للملابس الجاهزة للإرتداء من موسم ما قبل خريف وشتاء 2023 التي عرضت في مومباي في الهند في إبريل الماضي.

وكان هذا الخيار دقيقا ومدروسا، فقد استطاعت لفت الأنظار بهذه الإطلالة الخلابة باللون التريند لصيف 2023 وهو لون الأصفر الليموني وبدت غاية في الأناقة بقطعتين الأولى عبارة عن قميص حريري نسق مع تنورة ماكسي تصل إلى نهاية الأرجل مع حذاء فضي ومجوهرات أكملت الإطلالة بعقد باللون الفضي اللامع.

إطلالة مناسبة لأجواء الاستجمام والعطلات

أيضا بإطلالة راقية ومريحة مكونة من قطعتين، تألقت المؤثرة الشابة بقطعتين من الجورجيت الحريري المطبع بنقشات ملونة من زهور وسيقان زهور بعدة ألوان هادئة تمايلت بين الأصفر والأرجواني الغامق، وبدت مسترخية ومتأملة في جمال الطبيعة بلوك مريح وعصري نسقته مع صندل فلات لتكمل الإطلالة المريحة من العلامة الفرنسية ديور. أما لخيار الحقيبة، فقد اختارت حقيبة جريئة باللون الفوشيا اللامع بسلاسل ذهبية أنيقة.

الإطلالة الثالثة لحضور العرض

بإطلالة خاطفة للأنظار تألقت في يوم عرض المجموعة الجديدة للمجوهرات بفستان وردي ناعم وبسيط تكون بشكل أساسي من قماش الشيفون الثقيل والذي خيط بتقنية التسخين الشهيرة بالعلامة ليكون قصات البليسيه التي أضفت بريق الأنوثة والرقي إلى الإطلالة. التي ناسبت حضور العرض الفاخر والراقي بإطلالة باريسية راقية جسدت روح دار ديور وأناقة أسيل عمران.

واعتمدت في التنسيق حقيبة بإصدار محدود وحصري من الدار قدم لكل فرد من الحضور الذين حضروا العرض الذي قدمته الدار، فتألقت أسيل بحقيبة "ليدي ديور" الشهيرة من الدار جاءت مرصعة ومزينة بالأحجار الملونة بين الأصفر والوردي والأرجواني والبنفسجي لتكمل رقي الإطلالة.