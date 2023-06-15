تغطية حصرية لعرض أزياء "خيط" في الأردن.. سناء محمد تحصد جائزة أفضل تصميم

أقيم عرض أزياء "خيط" في العاصمة الأردنية عمان تحت إشراف ورعاية المعهد الأردني لتصميم الألبسة و"كرييتف جوردان" وتضمن هذا العرض الذي اتخذ من فندق روتانا عمان مكان له، تصاميم لمصممين ومصممات أزياء شباب تنافسوا في ما بينهم لتقديم أفضل نسخ أعمالهم وتصاميمهم أمام لجنة التحكيم.

وتضمنت لجنة التحكيم أهم الشخصيات المعروفة في الوسط، أهمهم المصمم الأردني الموهوب ليث معلوف، وسيدة ورائدة الأعمال شيرين رفاعي التي شاركت لجنة التحكيم التي تواجد بها أيضا المصممة تمارا أورفيلي والفنان والرسام الأردني جهاد حداد، وأيضا شاركهم في لجنة التحكيم المندوب الإيطالي والممثل لمعد بورغو الذين اجتمعوا في نهاية العرض التقديمي لتقديم المصمم الفائز في هذا العام.

ووافتنا مصممة ومدربة رسم الأزياء رندا أيوب بتغطية حصرية لمجريات العرض بالتفاصيل.

تصميم من المصممة الشابة مزين أبو جابر في عرض أزياء خيط

قدمت المصممة الأردنية الشابة تصميم عصري رائع دمج بين اللون البرتقالي الكورال والأبيض والأسود في خليط ألوان مبدع ويعبر عن هوية المصممة بفستان مكون من عدة أجزاء بتنورة سوداء من الجيرسيه كانت انسيابية وداعبت تفاصيل قوام العارضة مع قطعة علوية أو "بوستييه" باللون البرتقالي بدرجة الكورال الصيفية، وغطي الجزء العلوي بقطعة بيضاء بليسيه انسدلت على الجزء الأعلى من الفستان لتصميم تفكيكي راقي وكلاسيكي ولكن بروح عصرية.

المصمم سركيس بتصميم أبيض عملي ومريح

قدم المصمم الأردني ومؤسس دار أزياء سركيس سركيس المختصة بتقديم الملابس الجاهزة للإرتداء وملابس الخياطة الراقية "أوت كوتور" فستان أبيضحالم بتفاصيل رائعة بكتف مغلق وشريطين انسدلا من أكتاف الفستان الذي طرز عليه عدة تطريزات تمازجت فيه ألوان الأحمر والأصفر والمرجاني والأزرق، إضافة إلى الأطوال الغير متناسقة لتأثير بصري خلاب وجريئ. وبدى الفستان غابة في الأناقة والعملية.

تصميم من المصمم الشاب منار عراط

باللون البيج الغامق المائل إلى الدرجة القمحية الداكنة والبني الملكي قدم المصمم الشاب منار عراط تصميم رائع وراقي، دمج بين الأسلوب الكلاسيكي والأسلوب العصري معا من خامة صعبة التعامل والتوظيف وبألوان هادئة وراقية. فرأينا تنورة بقصة مستقيمة اتصلت مع الجزء العلوي للقطعة لتشكل الفستان الذي أتى بتفاصيل دقيقة بقماش بكسرات زين منطقة الصدر والوشاح الذي امتد من أمام الفستان.

بتصميم صديق للبيئة استطاعت سناء محمد الفوز بجائز أفضل تصميم

بعدة سراويل جينز استطاعت المصمممة الأردنية الشابة سناء محمد ومؤسسة علامة أزياء سادة حصد إعجاب لجنة التحكيم، فبإطلالة عصرية وحديثة من قطعتين استطاعت الفوز، حيث قدمت إطلالة مكونة من توب أو "بوستييه" مدعم بكورسيه لإبراز جمال الجسد، إضافة إلى بنطال كارغو بجيبة على اليمين لضمان إطلالة عصرية وشابة.