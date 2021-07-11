تعرفي على أضرار وفوائد المطهرات الأنفية

يستخدم العديد من الناس غسول الأنف أو المطهر الانفي لتنظيف جيوبهم الانفية خلال دقائق، ولكن وفقا للخبراء تتضمن هذه الممارسة بعض الفوائد والأضرار كما يلي:

فعالية وفوائد غسول الأنف

يساعد غسول الأنف على إزالة جزيئات الغبار والبكتيريا والصديد المخبأ داخل الأنف أو تجاويفها، كما يساعد على ترطيب الأنف الجاف وتجديد الأهداب.

وفي حالات ما بعد الجراحة، يفيد غسول الأنف في منع التقشر والالتصاقات في الأنف.

المخاطر

في حين يمكنك تكوين المحلول الملحي المستخدم في تطهير الانف في المنزل، ممن خلال خلط الماء الدافئ والمعقم مع الملح النقي، المعروف باسم كلوريد الصوديوم، من الأفضل أن تستخدمي محلول ملحي ممزوج مسبقًا والذي يتوفر في الصيدلية؛ حيث أن الملوحة المثالية ضرورية لتطهير الأنف.

وإذا اردت اعداد المحلول في المنزل استخدمي الماء المعقم لهذه العملية، لأن الماء العادي يمكن أن يتسبب في حدوث التهابات في الجيوب الانفية.

هل ينبغي أن تستخدمي غسول الانف؟

لا يوجد دليل قاطع حتى الآن على أن غسول الأنف يعمل على حل جميع مشاكل الجهاز التنفسي، ومع ذلك ، هناك أدلة تشير إلى أنه يمكن أن يكون مفيدًا في معظم حالات مشاكل الجهاز التنفسي العلوي، وبينما يمكن للغسل المنتظم للأنف أن يقلل من الالتهابات إلا أنه يعتبر إلى حد كبير اجراء وقائي اكثر من كونه علاجي.

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