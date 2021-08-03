تعرفي على أنواع دهون البطن وطرق التخلص منها

تعتبر دهون البطن مشكلة مؤرقة لجميع النساء، إنها تسلب النساء سحر ورونق الملابس وتؤثر على المظهر الجذاب، كما تشكل أيضًا مخاطر كبيرة على الصحة.

وعندما يتعلق الأمر بدهون المعدة، فهي إما تكون حشوية أو تحت الجلد، وتحيط الدهون الحشوية بالأعضاء وبالتالي فهي شديدة الخطورة، وبالنسبة للدهون تحت الجلد فهي أقل ضررًا.

ومع ذلك، هناك أنواع مختلفة من دهون البطن والتي تظهر بسبب مواقف معينة، ومن ضمنها:

دهون الإجهاد

تحدث دهون إجهاد البطن نتيجة للتوتر، وتحدث غالبًا بسبب زيادة مستويات الكورتيزول والتي يتم إنتاجها عندما يكون الشخص تحت ضغط عقلي كبير مما يؤدي إلى زيادة الدهون المتراكمة في منطقة البطن، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالسمنة.

ويمكن التخلص من هذا النوع من الدهون عن طريق ممارسات التأمل واليوجا التي يمكن أن تقلل من مستوى التوتر والقلق كما يعد الحصول على قسط كافٍ من النوم أمرًا مهمًا.

دهون البطن الهرمونية

تنتج مثل هذه الدهون بسبب وجود خلل في الهرمونات، نتيجة فرط نشاط الغدة الدرقية أو متلازمة تكيس المبايض، ويمكن أن تؤدي العديد من التغيرات الهرمونية وزيادة الوزن في التسبب في زيادة دهون البطن.

وتعد الطريقة الوحيدة للتخلص من مثل هذه الدهون، هي الحفاظ على المستويات الهرمونية منضبطة، ويعتبر التقليل من تناول الأطعمة غير الصحية أمرا مهما، وبدلاً من ذلك يجب تناول الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات والأسماك وممارسة الرياضة والحفاظ على الوزن الصحي، ويجب زيارة الطبيب إذا كان من الصعب السيطرة على التغيرات الهرمونية.

دهون البطن المنخفضة

عندما يكون الجزء العلوي من الجسم أقل نحافة من الجزء السفلي من البطن، فإنها تُعرف باسم دهون أسفل البطن، وغالبًا ما يحدث هذا النوع بسبب نمط الحياة المستقرة أو عندما يكون الشخص عرضة لمشاكل في الجهاز الهضمي.

ويمكن التخلص منها عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالألياف المهمة لعملية الهضم، وتناول كمية وفيرة من الماء والاهتمام بالخضروات الورقية الخضراء وممارسة التمارين الأساسية، الخاصة بمنطقة البطن.

انتفاخ البطن

يحدث انتفاخ البطن بسبب اتباع نظام غذائي سيء أو عدم القدرة على تحمل بعض الأطعمة، وغالبًا ما تسبب الحموضة وعسر الهضم هذا الانتفاخ.

ويعد أفضل طريقة لتجنب انتفاخ البطن هي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول نظام غذائي جيد وتجنب المشروبات الغازية والكميات الكبيرة من الأطعمة التي تسبب الانتفاخ.

الدهون في أعقاب الحمل

بعد ولادة المرأة، فإنها يظهر لديها "الكرش"، على الرغم من أنها قد انتهت من عملية الحمل، إلا أنها تظهر وكأنها حامل، ويستغرق الأمر وقتًا حتى يعود جسد المرأة إلى حالته بعد الحمل. لذلك، تحلى بالصبر.

ويمكن التخلص منها عن طريق أخذ قسطًا من الراحة وتناول الدهون الصحية مثل المكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو وتجربة تمارين كيجل لشد الجلد.

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