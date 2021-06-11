تعرفي على أهمية إدراج الملح والسكر والبهارات في نظامك الغذائي

يشكل الملح والزيت والسكر والبهارات دورًا هامًا في النظام الغذائي اليومي ويتم استهلاكهم يوميًا، وتحتاج أجسامنا بكميات معينة لهذه المكونات، إلا أن استهلاكها بشكل كبير يكون ضار بالصحة.

وفيما يلي أهمية استهلاك الملح والزيت والسكر والبهارات في النظام الغذائي:

الملح

ووفقًا للأيورفيدا ( الطب التقليدي)، فإن الملح ضروري للنمو والحفاظ على توازن الماء والهضم والامتصاص والتخلص من النفايات، كما يخلق مرونة في المفاصل ويحفز الشهية ويساعد على تنقية القنوات الدقيقة للجسم.

يعزز الملح امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل وينظم ضغط الدم وهو أمر حيوي لعمل الدماغ والجهاز العصبي.

ولكن عند استخدامه بشكل مفرط، يتسبب في ظهور التجاعيد المبكرة والعطش ومشاكل الجلد والضعف.

السكر

تعمل السكريات على تغذية وتنشيط العقل وتخفف الجوع والعطش وتزيد الأنسجة وتحسن جهاز المناعة، كما أنها مرتبطة بالمشاعر الإيجابية للسعادة والرضا والهدوء والبهجة والحب والرضا عند تناولها بكميات مناسبة.

ويمكن استبدال السكر الأبيض و استخدام السكر البني والفواكه الطبيعية كبديله، حيث يتم هضم المصادر الطبيعية للسكر بشكل أبطأ وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما أنها تساعد في الحفاظ على استقرار التمثيل الغذائي.

التوابل

وبالنسبة لأن الكثير من التوابل قد تسبب التهاب المعدة الحاد وقرحة المعدة، لا أنه إذا استهلكت باعتدال فإنها تساعد في مكافحة أمراض القلب والالتهابات والحفاظ على دفء الجسم خاصة في فصل الشتاء.

ويجب الإدراك أنه يجب استهلاك أي شيء باعتدال وتجنب المبالغة سواء في الطعام أو نمط الحياة أو أي نشاط.

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