تعرفي على الأميرة أليساندرا واستكشفي معنا إطلالاتها الملكية

نستعرض لكم في هذا المقال، علاقة الأميرة أليساندرا (زوجة أمير هانوفر) الوثيقة مع عالم صناعة الموضة، فهذه الأميرة المتألقة لا تتردد في نشر أجمل إطلالاتها للمتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تلهم العديد من النساء بأسلوبها الملكي الفاخر وغير المتكلف.

أما عن هويتها الشخصية: فالأميرة أليساندرا هي زوجة الأمير كريستان ابن الأمير إرنست أوغست أمير هانوفر وهي مصممة الأزياء وعارضة الأزياء السابقة المولودة في بيرو.

وكان الأمير كريستان قد التقى زوجته أليساندرا للمرة الأولى في عام 2005، خلال عملها كمرشدة سياحية، خلال زيارته إلى بيرو، كما عملت الأمير أليساندار أميرة هانوفر وقتها أيضا كعارضة أزياء حيث عرضت لصالح أشهر دور الأزياء وأشهر العلامات مثل بوتيغا فينيتا وميسوني في إيطاليا وكانت تدرس المحاماة كذلك، تحمل رخصة مزاولة المحاماة حاليا، وكما تدير ماركاتها الخاصة لحقائب اليد المصممة والتي تحمل اسم ماركة Moi & Sas، فتعالي معنا لنستكشف أجمل إطلالاتها.

الأميرة أليساندرا بـ إطلالة راقية في باريس لحضور عرض ديور

نشرت الأميرة أليساندرا أميرة هانوفر صور إطلالاتها المفعمة بالأنوثة والأناقة عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام صور من جلسات تصوير لصالح دار الأزياء الراقية ديور في عدة مرات كانت أحدها هذه الإطلالة التي حضرت فيها عرض أزياء العلامة الذي أقيم في باريس مارس الماضي لعرض مجموعة الأزياء الخاصة بموسم خريف وشتاء 2023-2024، حيث تموضعت خارج صالة متحف رودان في باريس مستعرضة إطلالاتها البيضاء التي جائت بقماش الكريب جورجيت باللون الأبيض والتي نقشت بتطريزات الزهور باللونين الرمادي والأبيض.

توسط الإطلالة حزام "سادل ديور" بالمخمل الأسود و"بكلة" ذهبية عريضة زادت من فخامة الإطلالة التي جائت بصيحة ال"بوليرو" القصير الذي أضفى طابع المرح والحيوية على الإطلالة الراقية. وحملت حقيبة ديور "سادل" أيضا.

إطلالة أنيقة بروح العصر الفيكتوري

خلال حضورها لدعم علامة الماكياج التي أطلقتها صديقتها خلال مايو الماضي أطلت الأميرة أليساندرا بإطلالة أنيقة وحولتها في ما بعد لإطلالة مستوحاة من أناقة العصر الفيكتوري، حيث اختارت طقم متناسق من العلامة الإيطالية "ماكس مارا" باللون الوردي الكريمي المائل إلى البيج بأكمام عريضة وخصر مزموم بتفاصيل أنيقة زادتها نقشات الورود إبهارا وأنوثة.

اختارت لتنسيق الإطلالة معطف مخملي باللون البرغندي الداكن بظلال حمراء عميقة أضفت الفخامة والأناقة على الإطلالة، كما زادت من جرأة الإطلالة بحقيبة باللون الأزرق ال"سيريليان".

إطلالة أنيقة من ديور خلال الشهر الماضي

أطلت في مدينة صقلية الإيطالية بفستان زمردي اللون بقماش الشيفون الناعم لحضور إطلاق مجموعة مجوهرات خاصة بعلامة ديور العريقة.

وبدت الإطلالة غاية في الجمال والنعومة، إذ انسدل الفستان الراقي من مجموعة ربيع وصيف 2022 بكل نعومة على قوامها الممشوق وبقصة خصر عالي "ريجينسي".

ونسقت الإطلالة مع طلة جمالية مستوحاة من نعومة الآلهة الرومانية بشعر منسدل من جهة واحدة وبتمويجات خفيفة، وصندل مفتوح باللون الفضي.