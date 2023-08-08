تفاصيل إطلالة الأميرة رجوة الأخيرة خلال مباراة كرة السلة اليوم

وصل ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة الحسين إلى مباراة المنتخب الوطني لكرة السلة مع نظيره المكسيكي وذلك في ختام منافسات بطولة الملك عبدالله الثاني لكرة السلة، وكان حضورهما الليلة مميزا ومبهجا وهو من المرات الأوائل التي يرى فيها الثنائي معا حديثا خلال نشاط رياضي يقام داخل البلاد، كما كان حضورهم بمثابة دفعة معنوية لجميع اللاعبين والمنتخب الأردني ودلالة على عمق المحبة ودعم الثنائي الملكي للرياضة المحلية.

إطلالة الأميرة رجوة...

كانت الإطلالات التي اعتمدها كل من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وزوجته الأميرة رجوة الحسين غاية في الأناقة باللون الأسود الملكي الفخم، حيث جائت إطلالة الأميرة رجوة ب"تي شيؤت" أسود اللون حمل شعار المنتخب الأردني بالألوان الأخضر والأبيض والأحمر. ونسقت مع الإطلالة بنطال أسود بخصر عالي وأنيق رافق الإطلالة البسيطة والكاجوال بكل أناقة.

ولطلتها الجمالية اعتمدت سمو الأميرة رجوة الحسين مظهرا بسيطا وأنيقا بشعر مموج بالخصل الأنيقة منسدلا على الأكتاف وماكياج ناعم بظلال طبيعية بألوان حيادية لائمت الإطلالة والجو العام الذي أقيم فيه المباراة الشيقة. ولدا الثنائي الملكي الأبرز هذا العام غاية في الأناقة والتوافق والجمال والرزانة بإطلالة موحدة حيث سبق وأن ارتدينا سمو الأمير الحسين بن عبدالله بإطلالة متوافقة مع زوجته سمو الأميرة رجوة الحسين.

تفاصيل المباراة الشيقة....

لم يسبق لـصقور الأردن، أن التقى المكسيك سواء على الصعيدين الرسمي أو الودي، وكانت المواجهة اليوم بينهما تاريخية، وتأتي أيضا في إطار تحضيرات المنتخب المكسيكي لخوض نهائيات بطولة كأس العالم، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات مصر وليتوانيا ومونتينيغرو.

ويسبق المنتخب المكسيكي نظيره المنتخب الوطني الأردني في التصنيف الدولي، حيث يحتل المنتخب الملقب بـ"إل تري كولور" المركز 31 عالميا والثامن بين منتخبات الأميركيتين برصيد 371.4 نقطة، في حين يحتل المنتخب الوطني المركز 33 عالميا والخامس آسيويا والثاني عربيا برصيد 342.4 نقطة.

