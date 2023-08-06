نصائح لاختيار فساتين السهرة لمناسبات صيف 2023.. من وحي إطلالات الملكة رانيا

في ظل وجود العديد من الموديلات والقصات والألوان المختلفة لفساتين السهرة والحفلات للإختيار من بينها، يمكن أن تكون هذه المهمة شاقة ومتعبة.

لكن مع بعض النصائح والخيارات التي سنقدمها لك اليوم لفساتين السهرة، سنضمن لك العثور على الفستان المثالي بأقل قدر ممكن من المتاعب وبأسلوب أيقونة الموضة في العالم الحديث، الملكة رانيا العبدالله، وسنختصر أمامك الوقت والجهد وستحصلين في النهاية على أفضل إطلالة بفساتين سهرة مميزة من وحي أناقة الملكة رانيا العصرية والأنيقة.

أبرز إطلالات الملكة رانيا بفساتين السهرة التي تألقت بها خلال الفترة الأخيرة:

الملكة رانيا بـ فستان بقصة القفطان المغربي

هناك العديد من الأنواع المختلفة لفساتين السهرة التي يمكنك الإختيار من بينها والتأكد من أن نمط ولون الفستان مناسبان تماما لنوع الحدث الذي تنوين الذهاب إليها.

هناك الكثير من الخيارات والأنماط المختلفة لتناسبك وبما أن فساتين السهرة تأتي بأشكال وأنواع وألوان مختلفة، سنعطيك فكرة عن كيفية اختيار فستان السهرة المناسب وفقا لأسلوب الملكة، حيث اختارت فستانا أخضر اللون بقصة القفطان لحضور مراسم عيد الإستقلال الأردني، حيث كنات تفاصيل الفستان ملكية من الأخضر الخاص بالعلام الأردني، وبأكمام عريضة وراقية ومحتشمة تلفت الإنتباه للأناقة الملكية التي تتأنق بها الملكة في جميع المناسبات.

واختارت لتنسيقه حذاء كعب باللون الذهبي وحزام باللون الذهبي أيضا وكلاتش لؤلؤية.

إطلالة مناسبة لحضور عرس أو حفلة خطوبة لصديقة

تتوج البساطة إطلالات الملكة رانيا الأنيقة، حيث تتألق في جميع اللوكات التي تختراها بطلة بسيطة لكن مليئة بالتفاصيل المخفية التي تجتمع لتشكل معا الإطلالة المثالية والناجحة، حيث نجحت خلال زيارتها للقاهرة برفقة جلالة الملك عبدالله الثاني وخلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته السيدة انتصار السيسي، بالظهور بإطلالة ملكية عبارة عن تنورة منفوخة بكلوش قماشي ثقيل وراقي ولكسر جمود التنورة اختارت توب ساتان بذات اللون لخلق مظهر فستان ولكن بقطعتين مختلفتين.

وهنا يكمن فن التنسيق الذي ينقل الإطلالة إلى مستوى آخر من الحرفية والاناقة ويمكنك حضور حفل خطوبة أو عرس لصديقة بعيدة بمثل هذه الإطلالة الراقية تيمنا بسيدة الأناقة الملكة رانيا.

في حفلات الحنة...الثوب التقليدي خيارك الرائع

يتربع الثوب الأردني التقليدي بألوانه وأشكاله وقصاته والتطريزات المختلفة التي تزينه على رأس قائمة إطلالات الملكة رانيا، حيث نراها تتجه لاعتماده في العديد من المناسبات لتحتفي بالعز الوطني والتراث الأردني الأصيل لتتباهى به أمام العالم بأسره الذي يقدر أناقتها.

يمكن اعتماد الثوب الأردني بالأسلوب العصري الذي دائما ما تبهرنا به جلالة الملكة رانيا عن طريق تنسيقه مع إكسسوارات عصرية وتسريحات شعر وماكياج باناقة ملكية واحتشام لا يضاهى لحضور حفلات الحنة.

أم العريس تعبر عن فرحها بالألوان المشرقة

إنه عام أناقة جلالة الملكة رانيا العبدالله بلا شك، حيث أثبتت خلال العديد من المناسبات الخاصة بالعائلة الملكية ابتداء من عرس الأميرة إيمان العبدالله ومراسم حفل زفاف الامير الحسين بن عبدالله ولي العهد الأردني، أن الأناقة الملكية بسيطة وغير معقدة وأناها تكمن بتفاصيل الألوان والقياسات الصحيحة ومعرفة ما يناسبنا من قصات وألوان.

يتربع خيار الألوان الهادئة والحيادية على عرش اختيارات جلالة الملكة رانيا العبدالله فنراها في حفل الحنة قبيل العرس الملكي بإطلالة زرقاء حالمة وأنيقة من المصمم سعد القبيسي.

كما كانت إطلالتها في عرس الأمير وولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله درسا في الأناقة الملكية بفستان أوت كوتور من دار ديور العريقة الذي حمل تفاصيل التطريز الذهبي والبيج من وحي شجرة الحياة التي ترمز إلى العائلة.

ولا ننسى أناقتها القوية والجريئة بخيارات ألوان كهذا اللون الأرجواني الحار "بنفسجي جريد" حمل توقيع المصمم أندرو غن بتصميم من قماش الشيفون الراقي والذي جملته بحزام بتفاصيل الأخضر الزمردي، حيث يمكنك اعتماد قصة مماثلة لهذا الفستان لحفلات أعراس وخطوبة الأقارب من الدرجة الأولى.