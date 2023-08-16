تعرفي على موضة العصر...تنسيق الألوان المتضاربة Color Blocking

تعتبر موضة تنسيق الألوان المتضاربة Color Blocking من الصيحات القديمة، التي بدأت في ستينيات القرن السابق، وهي مستمرة معنا تأخذ مجراها الطبيعي عاما بعد عام وهي خجولة بعض الشيء فلربما تتغيب لمدة موسم أو أكثر لكن ظهورها ولو بإضاءة خافتة أمرا لا بد منه، كما نراها أحيانا صيحة مسيطرة في ساحات الموضة العالمية بشكل كبير كما حدث في موسم خريف وشتاء 2021 -2022.

اليوم في هذا المقال سوف نستعرض تفاصيل أكثر عن هذه الصيحة المميزة، مع إلقاء الضوء على عجلة الألوان، كيفية إختيار وتنسيق إطلالاتك من دون الوقوع في فخ المبالغة والزحمة.

عادة ما تفضل النساء أن تكون محايدة، لعدم الوقوع في فخ الإحراج، أو الإطلالات المبالع بها، لكن البعض الآخر من النساء المحبات لعالم الموضة والأزياء، والمغامرات في هذا المجال، يعتمدنَ هذه الصيحة وغيرها كنوع من التغيير والمجازفة، وللوك جريء، جذاب ومميز فهذه الصيحة هي الأكثر تعبيرا عن القوة وحب إبراز الشخصية الجريئة.

كيفية تطبيق هذه صيحة الألوان المتضاربة Color Blocking

تعتمد موضة الـ"Color Blocking" على تنسيق ألألوان المتضاربة، الصارخة، والمشبعة مع بعضها البعض في الملابس وحتى الأكسسوارات، لتكون الإطلالة لافتة، تسرق الأنظار بحرفية عالية.

تواجدت هذه الموضة في الماضي واليوم وستكون في المستقبل، وهي أسلوب قد تتبناه سيدة، وترفضه أخرى، هنا تبقى الحرية الشخصية، أو الذوق الشخصي هي الأساس.

يقوم الإختيار في هذه الصيحة على الألوان المتقابلة في عجلة الألوان بين التدرجات المختلفة للألوان بين الـ"تونز" الفاتحة، الغامقة، الباستيل، الدافئة،الباردة وحتى الحارة فخيارك الأول للحصول على إطلالات بأسلوب الـ"Color Blocking" سيتحقق بدمج تضاربين اثنين من الألوان هذه بكل أناقة وإليك أمثلة حية على المزج بين هذه الألوان.



في هذه الإطلالة يتحقق مبدأ الـ"Color Blocking" بصحة كاملة بدون أي أخطاء تذكر حيث نسق اللون الباذنجاني أو الـ"موف" الغامق مع اللون الأخضر ونظيره القريب الأصفر الذي يبعد بقدر 4 درجات عن اللون الأصلي.

مما حقق مظهرا بصريا متوازنا أكملته كل من الأقمشة والقصات والأجواء العامة للإطلالة، فلو افترضنا مزج هذه الألوان مع قصات أو أقمشة أو حتى قطع إكسسوارات مختلفة فإنه من المستحيل من أن نحصل على مثل هذه النتيجة المثالية، حيث تحقق التوازن البصري والفني في هذه الإطلالة.

إطلالة مميزة أخرى بعكس الإطلالة الصيفية السابقة، حيث يلجأ الجميع في فصل الخريف أو الشتاء على حد سواء باللجوء إلى الألوان القاتمة والحيادية بتدرجات البني والأبيض والبيج والأسود والكحلي، لكن تميزت هذه الإطلالة بالألوان النابضة بالحياة لكن بأسلوب فني عالي وحس موضة راقي مميز، حيث اعتمد اللون البنفسجي مع اللون الأرجواني الغامق "ميتا فوشيا ماجنيتا" بأسلوب راقي وحيوي ملائم للشتاء ليحقق الدفئ والرقي.

أما القميص فقد اعتمد الألوان الأرجواني، الأصفر، الأخضر والأبيض كقاعدة ليزيد من جرأة الإطلالة. هذه الإطلالة من مجموعة "تومي هيلفيغر" بمثابة تمثيل حقيقي لصيحة ال"Color Blocking".

أمثلة أخرى



