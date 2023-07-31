في اليوم العالمي لـ أحمر الشفاه.. تعرفي على أجدد وأبرز الإصدارات

احتفلي معنا باليوم العالمي لأحمر الشفاه الذي يصادف اليوم 29 تموز/يوليو. المستحضر الجمالي الأبرز والذي لا تستغني عنه النساء منذ أقدم العصور القديمة حتى وإن اختلفت حينها مسمياته، لكن المشترك في خاصيته هو تلوين الشفاه والحصول على مظهر شفتين أكثر توردا وجاذبية وأنوثة وتوهجا وجمالا.

وتختلف أذواق النساء من حيث ألوان أحمر الشفاه، حيث هناك من يفضلن الألوان الجريئة مثل الأحمر القاني أو الأحمر الفاقع، وأخريات يفضلن اختيار الألوان الألوان الناعمة والحيادي التي دائما ما تتواجد بين درجات اللون الوردي والبيج أو النيود، وفي كلا الحالتين، فإن هذا المستحضر لا غنى عنه في مكياج المرأة حيث يبرز جمالها ويعكس أيضا جزءا من شخصيتها.

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لأحمر الشفاه، نستعرض لك مجموعة من احدث الإصدارات الجديدة لأحمر الشفاه، لتختاري منها ما يعجبك للاحتفال بهذا اليوم.

أحمر شفاه سائل من "هدى بيوتي"

تثبت علامة (Huda Beauty) أن أحمر الشفاه السائل وغير اللامع المثالي حقيقة وليس من وحي الخيال. ويأتي بتركيبة جديدة وفريدة ومقاومة للجفاف توفر لمسة لونية نابضة بالحياة من التمريرة الأولى.

كما تمنح الشفاه تغطية تدوم حتى ثماني ساعات بدون تفتت أو خطوط ولا تلطخ ولا سيلان. ويتوفر في 16 لونا مبهرا وظلال أنثوية فريدة ومتألقة، ليغلف الشفاه بقوام رقيق جدا معزز بمركب L.O.V.E للشفاه الذي يحتوي على الليكوبين، وزيت الزيتون، والفيتامينات أي وإي، والأحماض الدهنية الأساسية ليحافظ على طراوة وجمال الشفاه طوال اليوم.

من كارولينا هيريرا أحمر شفاه ثوري وفريد

تألقي بجاذبية وأنوثة مفعمة احتفالا باليوم العالمي لأحمر الشفاه مع أحمر الشفاه الجديد (Good Girl Maxi Glaze) من العلامة الأمريكية الأيقونية (Carolina Herrera) الذي يشكل إضافة جديدة إلى مجموعتها المميزة المكونة من أكثر من أربعين ظل مختلف.

يتميز المنتج بتركيبة غنية تمنح الشفاه لونا جريئا مع تغطية كاملة تدوم حتى 12 ساعة، كما يضم 11 تدرجاً لونيا جديدا يتنوع بين الأحمر والوردي والبني والألوان الحيادية ليناسب جميع الأذواق والمناسبات.

كما يتميز هذا المنتج الجديد بأنه ينفرد بقوام فريد وخفيف الوزن، ليذوب بنعومة عند تطبيقه على الشفاه ليمنح ترطيبا فائقا وراحة تدوم حتى 8 ساعات.

ويشكل خيارا مثاليا للحصول على شفاه مشرقة وممتلئة لإطلالة جذابة تفيض بالحيوية، كما يأتي بتركيبة Good Girl Complex الخاصة بالعلامة، والمميزة بمزيج غني بالمكونات الفعالة والمواد الشمعية التي تضمن الحصول على شفاه ممتلئة، حيث تمنحها مظهرا أكثر إشراقا بنسبة 160% وترطيباً أكثر بنسبة 20% بعد شهر من الاستخدام المتواصل.