تعرفِ على الرجال الأكثر حرصاً من خلال أبراجهم

يعتبر البخل من أكثر الصفات التي ترفضها المرأة في شريك حياتها، وتجد صعوبة في التعامل معها. لذلك عليك الاستعانة بالأبراج وعلم الفلك لمعرفة إذ كان زوج المستقبل حريص مادياً أم لا.

تقدم لكم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، المواليد الأكثر حرصًا على الصعيد المادي.

1- برج السرطان:

يتظاهر بمعرفة القيمة المادية أكثر من باقي الأشخاص الأخرين، ولأنه لا ينفق أمولاً في أشياء لا فايدة منها، فلا تجديه يجلب لك الهدايا في المناسبات المختلفة كعيد ميلادك أو عيد زواجكم، ويتظاهر بالنسيان لكن السبب الرئيسي لهذا هو الحرص المادي.

2- برج الثور:

هو حريص على الأموال خوفاً من المستقبل، لذا يدبر أمولاَ كثيرة لصرفها في أمور قد تعود له بفوائد مادية، كالدخول في مشاريع كبيرة، لذلك تجديه يختار هدايا بقيمة مادية قليلة إذ كان متعثر مالياً.

3- برج العذراء:

هو رجل لا يحب أن يصرف أمولاً على زوجته، على الرغم من أنه كريم وينفق أمولًا باهظه على نفسه وعلى أبنائه.

4- برج الميزان:

متوازن مالياً لكنه ليس في درجة السرطان أو العذراء، يدخل الأموال لأجل هدفاً ما يريد تحقيقه، لكنه يقدم لكي أفخم الهدايا إذا كان عائده المادي جيد، لكن في أوقات التعثر المادي لا يكذب عليكِ ويتحدث معكي بصراحة عن الظروف المالية التي يمر بها.

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