تعرف على سمات مواليد الحوت في حياتهم الزوجية

مواليد برج الحوت يتميزون بشكل عام بشخصيتهم المحبة للخيال، حيث يخشى عليهم من الهروب من الواقع، خاصّة عندما يشعرون بالحزن، حيث يغادرونه إلى عالم آخر من خيالهم، فيصدقونه، ويعيشون فيه بخيالهم الخصب.

وكما تعرف شخصيتهم بكونها شخصيّة ربيعية منفتحة، وهذا نتيجة تأثرهم الكبير بنبتون والقمر، ويتميّزون أيضاً بكونهم عاطفيين، فبداخلهم الكثير من الحنان، كما أنهم لا يميلون للاستعجال، بل يفكرون بهدوء، ولديهم حدس عال، كما أنهم لا يحبون الرفض، ولا يفضّلون قول لا لأحدهم، لتجنّب جرح مشاعرهم.

سمات مواليد الحوت في حياتهم الزوجية:

1- لا يستغنون أبداً عن هويتهم الشخصية والمحبب إليهم من عادات وتصرفات في سبيل كسب رضا الطرف الآخر.

2- لا يشكل مواليد الحوت كياناً موحدًا مع الطرف الآخر في سبيل إنجاح العلاقة، فهو يحتفظون دائما باستقلاليتهم مهما كانت الظروف.

3- ليس من الصعب تكيف الطرف الآخر مع الزوج من مواليد الحوت رغم ما يوصفون به من عبث وما يفتقرون إليه من قدرة على الترتيب مع عفويتهم الشديدة، هم دائما قادرون بودهم وبساطتهم على اجتذاب الطرف الآخر إلى عالمهم الخاص.



المزيد من الأبراج:

صفات امرأة برج الحوت في العمل، الصداقة والموضة

حقائق قد لا تعرفها عن برج الحوت