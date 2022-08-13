تعرف على عادات أغنى أغنياء العالم في إدارة الوقت أولئك الذين حققوا نجاحًا أكبر من الآخرين لديهم نظرة مختلفة وموقف مختلف تجاه الحياة. لديهم عقلية إيجابية تعمل بجد وإيجابية تساعدهم على تسلق سلم النجاح بسهولة. مع وجود حظ سعيد إلى جانبهم ، يتأكدون أيضًا من أنهم يلتزمون ببعض العادات الشائعة التي تساهم في نجاحهم وازدهارهم بشكل عام. من بيل جيتس إلى جيف بيزوس ، دعونا نتحقق من عادات أغنى أغنياء العالم.

تعرف على عادات أغنى أغنياء العالم في إدارة الوقت

ايلون ماسك

مع صافي ثروته المقدرة بـ 260 مليار دولار ، يتأكد ماسك من أنه يسمح لنفسه بقدر معين من الوقت للقراءة كل يوم. إنه قارئ نهم ويؤمن باكتساب المعرفة لقيادة العالم.

تعرف على عادات أغنى أغنياء العالم في إدارة الوقت

جيف بيزوس

مع قصة نجاح ضخمة في أمازون ، صعد جيف بيزوس إلى القمة. على الرغم من كونه أحد أكثر الأشخاص المشغولين على هذا الكوكب، يؤمن جيف بتخصيص بعض الوقت لفعل شيء واحد على الأقل يحب القيام به ، من بين جدول يومه بالكامل. إنه يتأكد من أنه لا يشعر أبدًا بالإرهاق بفعل الأشياء التي يحبها.

تعرف على عادات أغنى أغنياء العالم في إدارة الوقت

غوتام عداني

تم الإعلان عنه مؤخرًا كأغنى شخص في الهند وحصل أيضًا على مكان في قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم. يمارس غوتام مهارات اتصال وتفاوض ممتازة تساعده إلى حد كبير على تحقيق أهدافه بالضبط كيف ومتى يريد.

تعرف على عادات أغنى أغنياء العالم في إدارة الوقت

بيل جيتس

كان بيل جيتس مصدر إلهام للكثيرين بقصة نجاحه. إنه يؤمن بشدة بالحفاظ على المال بدلاً من إنفاقه ببذخ ، على عكس ما يعتقد الناس يتبرع جيتس بمليارات الدولارات للأعمال الخيرية.

تعرف على عادات أغنى أغنياء العالم في إدارة الوقت

برنارد أرنو

يمارس مؤسس أكبر شركة للسلع الكمالية في العالم الصبر دينًا. يعتقد برنارد أن فهم العمل يتطلب وقتًا والتزامًا وصبرًا. قد يستغرق فهم كيفية عمل العلامة التجارية وجذب الجمهور سنوات لفهمها!

تعرف على عادات أغنى أغنياء العالم في إدارة الوقت

بوفيه وارن

يعد بوفيه أحد أغنى المستثمرين في العالم ، ومن أكثر عاداته إثارة للدهشة أنه لا يحب إنفاق الكثير على وجباته اليومية. في الواقع ، إنه يفضل أن يتناول برغر بـ 5 دولارات في طريقه إلى العمل ، بدلاً من أن يقوم طاهٍ بإعداد إفطار مريح له ، في قصره. هذه طريقة مفيدة للغاية وذكية للحفاظ على الأموال التي يجب أن يتبعها العديد من الأشخاص الذين ينفقون أموالهم على الطعام والشراب.

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