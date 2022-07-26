4 أشياء يجب أن تعرفها قبل مصادقة رئيسك في العمل يميل الكثير من الموظفين لمحاولة تكوين صداقات مع رؤسائهم في العمل. لكن ما لا يعرفه هؤلاء أن الرؤساء لهم حدودهم الخاصة أيضًا! في بعض الأحيان ، قد يكون المدير الذي تعتقد أنه ودود هو الشخص الذي يطعنك أثناء التقييم أو أنه ببساطة لا يحب تكوين صداقات مع الموظفين!

لذلك ، من الأفضل اتباع هذه القواعد الأربعة. تذكر هذه الأشياء قبل التخطيط لمصادقة رئيسك في العمل.

4 أشياء يجب أن تعرفها قبل مصادقة رئيسك في العمل

الصداقة والتصرف بشكل ودود هما شيئان مختلفان

لا تخلط بين المجاملات والصداقة. إذا كان رئيسك في العمل لطيفًا معك ، فهذا لا يعني أنه يحاول أن يكون صديقًا لك. يستغرق الأمر وقتًا لتكوين صداقات وبعض الرؤساء قد لا تهمهم الصداقات بقدر ما يهمهم العمل. وقد يختارون صفة رسمية أو يتعاملون بلطف ولكن هذه هي حدودهم.

4 أشياء يجب أن تعرفها قبل مصادقة رئيسك في العمل

حياتك الشخصية خاصة بك فقط

بغض النظر عن مدى روعة رئيسك في العمل أو مدى كونه ودودًا ، فهذا لا يعني أن تتشدق بشأن حياتك الشخصية معهم. الإفراط في المشاركة قد لا يلقى الترحيب المتوقع وقد يضعك في موقف محرج. تذكر بأن مكان العمل مخصص لإنجاز المهام والأعمال وليس لحل مشاكلك العائلية أو العاطفية.

4 أشياء يجب أن تعرفها قبل مصادقة رئيسك في العمل

استمع وراقب ، تحدث فقط عندما تضطر إلى ذلك

كموظف ، من الأفضل أن تكون مراقباً جيداً ، وأن تستمع أكثر وتتحدث فقط عندما يجب عليك ذلك. بطريقة ما ، ستلاحظ أنه حتى رئيسك في العمل يهتم بعمل الشخص الأكثر هدوءً ويعمل بجد. إذا كنت ترغب في تكوين صداقة مع رئيسك في العمل ، اترك انطباعًا جيدًا ، ثم كن ذكيًا!

4 أشياء يجب أن تعرفها قبل مصادقة رئيسك في العمل

لا للثرثرة

ستحظى بالاحترام إذا لم تقم بالثرثرة والنميمة، خاصة حول زملائك في العمل مع رئيسك في العمل. يسعد بعض الرؤساء بمعرفة ما يجري ولكن يجب أن تعلم أن هذه المحادثات لا تقتصر أبدًا على غرفة واحدة. في النهاية ، ستكون أنت الشخص الذي سيتم استجوابه.

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