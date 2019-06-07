تعرف على فوائد الكركم الصحية

منشور 07 حزيران / يونيو 2019 - 12:55
يساعد الكركم على الهضم نظراً لأنه يقلل من الانتفاخ والغازات ويساهم في تحسين عملية الهضم
يساعد الكركم على الهضم نظراً لأنه يقلل من الانتفاخ والغازات ويساهم في تحسين عملية الهضم
تشتهر العقدة الصفراء باسم "الكركم"، وهو نوع من أنواع النباتات الجذرية من فئة "الزنجبيليات". ويستخدم في الأرز واللحوم لإضفاء لون ونكهة مميزين. من الناحية الطبية، تحتوي مادة الكركم على مادة تمنع عمل الإنزيمات الضرورية لنمو الخلايا السرطانية إضافة إلى غناه بالألياف ومضادات الأكسدة.
 

في هذا الصدد، عدّدت اختصاصية التغذية ملاك دلباني فوائد الكركم على صحة الجسم. وهي:

1-تقي من الألزهايمر لأنه يساعد في تنشيط الدماغ ويقلل من ترسبات مادة "الأميلويد" وهي البروتينات المسؤولة عن ظهور مرض الألزهايمر في الدماغ.

2-يساعد الكركم على الهضم نظراً لأنه يقلل من الانتفاخ والغازات ويساهم في تحسين عملية الهضم.3-ينظف الجسم من السموم إذ يحسن الدورة الدموية في الجسم ويزيل الترسبات الموجودة في الكبد.

4-يحافظ على الوزن لأنه يساهم في زيادة تدفق المادة الصفراء من المرارة مما يساعد في هضم الدهون.

5-يعزز صحة القلب لأنه يقلل من الكولسترول السيئ ويمنع تجلط الدم وتراكم المواد الدهنية والبلاك في الشرايين.

6-يقوي جهاز المناعة نظراً لأنه يعمل مضاداً للجراثيم والفيروسات إضافة إلى دوره في معالجة التهابات الحلق ومحاربة الإنفلونزا والبرد.

7-يحسن للمزاج ويساعد في علاج الاكتئاب كما يساعد على النوم.

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Via SyndiGate.info


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