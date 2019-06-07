تعرف على فوائد الكركم الصحية

في هذا الصدد، عدّدت اختصاصية التغذية ملاك دلباني فوائد الكركم على صحة الجسم. وهي:

1-تقي من الألزهايمر لأنه يساعد في تنشيط الدماغ ويقلل من ترسبات مادة "الأميلويد" وهي البروتينات المسؤولة عن ظهور مرض الألزهايمر في الدماغ.

2-يساعد الكركم على الهضم نظراً لأنه يقلل من الانتفاخ والغازات ويساهم في تحسين عملية الهضم.3-ينظف الجسم من السموم إذ يحسن الدورة الدموية في الجسم ويزيل الترسبات الموجودة في الكبد.

4-يحافظ على الوزن لأنه يساهم في زيادة تدفق المادة الصفراء من المرارة مما يساعد في هضم الدهون.

5-يعزز صحة القلب لأنه يقلل من الكولسترول السيئ ويمنع تجلط الدم وتراكم المواد الدهنية والبلاك في الشرايين.

6-يقوي جهاز المناعة نظراً لأنه يعمل مضاداً للجراثيم والفيروسات إضافة إلى دوره في معالجة التهابات الحلق ومحاربة الإنفلونزا والبرد.

7-يحسن للمزاج ويساعد في علاج الاكتئاب كما يساعد على النوم.

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