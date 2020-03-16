4 أعشاب تناسب فترة النفاس ... استخدموها بحكمة!

حافظة السوائل اليوم تمتلئ بمغلي بذور الحلبة ويوضع بجوار سرير النفساء، فها هي قد وضعت مولودها، فهل الحلبة من الأعشاب المفيدة للنفساء، وما الأعشاب التي تفيد النفساء وما

مدى فعاليتها في هذه الفترة الفاصلة بين الولادة والحياة الطبيعية؟

الدكتورة الصيدلانية شيماء يوسف تقدم النصائح الآتية بخصوص الأعشاب التي تفيد الحامل في وقت النفاس:

اليانسون

- استخدم اليانسون في العلاج منذ عصر الحضارة القديمة.

- يحتوي على مادة الأنيثول التي تشبه رائحة العرقسوس.

- يعتبر اليانسون من البذور التي تستخدم في رفع هرمون السعادة.

- يساعد اليانسون على مقاومة اكتئاب ما بعد الولادة.

- ينصح ألا تتجاوز جرعة النفساء من حبوب اليانسون ثلاثة غرامات يومياَ.

- ولكن لا ينفي ذلك فائدته عند شرب منقوعه باعتدال.

البابونج

- يقلل البابونج من إحساس الأم النفساء بالقلق والتوتر النفسي.

- يساعدها على النوم العميق بعد شربه مساء لأنه من مرخيات عضلات الجسم.

- يساعد الرضيع أيضاَ على النوم لأنه يصل له عن طريق الحليب.

- يعتبر من مدرات الحليب للمرضعة.

- يساعد في تطهير جرح الولادة في حال استعماله كغسول.

- يقلل من آلام البطن التي تصاحب الأيام الثلاثة الأولى من الولادة.

الحلبة

يستخدم منقوع بذور الحلبة منذ القدم لإدرار الحليب عند النفساء.

لكن منقوع البذور يغير من طعم الحليب،وهناك بعض الرضع يتركون صدر الأم بسبب ذلك.

تعالج فقر الدم الذي يصيب النفساء ويمكن أن يستخدم مطحون بذور الحلبة مطبوخاَ مع السمن البلدي ويقدم كوجبة مغذية للأم بعد الولادة.

تعمل الحلبة على تخفيف آلام الرحم وكذلك تنظيف الرحم بعد الولادة.

والاستعمال الخارجي للحلبة عبارة عن غسول الحلبة وقد كان معروفاَ منذ القدم في اليونان في القرن الخامس قبل الميلاد.

أوراق التوت الأحمر

- يعتبر من منظفات الرحم بعد الولادة.

- كما أن الشاي المعد من هذه الأوراق تزيد من تدفق الحليب للرضيع.

- كما تعمل على عودة الرحم لحجمه الطبيعي وتقوية جدار الرحم.

- يجب ألا تزيد الجرعة اليومية منه عن كوبين فقط.

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