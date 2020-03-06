تعرّف على فوائد الشمندر الصحية والجمالية

ذكرت مجلة "فرويندين" الألمانية أنّ الشمندر الأحمر يعد ينبوع الصحة والرشاقة. فهو يعمل على تعزيز جهاز المناعة وتنشيط القلب والدورة الدموية، ويساعد على التمتع باللياقة البدنية، فضلاً عن أنه يخلّص الجسم من السموم.

وأضافت المجلة المعنية بشؤون الصحة والجمال أنّ الشمندر الأحمر من الركائز الأساسية للتغذية الصحية وأنظمة الحمية الغذائية؛ لأنه غني بحمض الفوليك والبوتاسيوم والحديد.

كما أن تناول عصير الشمندر الأحمر الطازج بانتظام يعد سلاحاً فعالاً لطرد السموم من الجسم عبر الأمعاء.

وللتمتع بهذه الفوائد الصحية الجمة، تنصح "فرويندين" بتناول الشمندر الأحمر طازجاً لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من عناصره الغذائية.

لافتة إلى إمكانية تناوله بطرق متعددة، كالعصير والسلطة والحساء والعديد من الوصفات المخصصة لإنقاص الوزن وطرد السموم.

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