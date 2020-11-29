وصفات طبيعية لتسمين الوجه قبل موسم الأعياد

وتتسبب نحافة الوجه في ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة ومشكلة العيون الغائرة، ولهذا كان من المهم أن نتطرق إلى أهم طرق تسمين الوجه التي تساعد على استعادة بريق الوجه وجماله.

طرق تسمين الوجه:

تناول الطعام الصحي:

تناول أطعمة مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة تساعد على تسمين الوجه بشكل طبيعي، إذ إن الغذاء الصحي يحفز نضارة البشرة وليونتها وحيوية الجلد.

ولهذا يجب الاعتماد على الأطعمة التي تحتوي على البروتينات وتناول الحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان، وتناول الدهون غير المشبعة ومنها الأسماك مثل السلمون والتونة.

يجب عليك أيضا الابتعاد تماماً عن الأطعمة السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكريات، فضلاً على السعرات الحرارية.

وهذا بالطبع يضر بصحة البشرة ويتسبب في نحافة الوجه وإصابته بالتجاعيد ويتسبب في ظهورك بشكل أكبر من عمرك الحقيقي.

تمارين رياضية لتسمين الوجه:

عند القيام بهذه التمارين بشكل مستمر يومياً فإنها قد تساعد على تسمين الوجه بشكل طبيعي، إذ إنها تساعد على تقوية عضلات الوجه وشد الجلد مما يساعد على التخلص من نحافة الوجه ومن هذه التمارين:

عليك بتنفس كمية كبيرة من الهواء عن طريق الفم والعمل على حبس الهواء داخل الفم لمدة 15 ثانية، وإخراج الهواء من الفم وعليك بتكرار هذا التمرين 5 مرات متتالية ويمكنك بالقيام لهذا التمرين يوميا.

قم بملء فمك بالهواء حتى تنتفخ الوجنتين وقم بتمرير اللسان في الجهة الداخلية للوجنتين لمدة 15 ثانية.

يمكنك ملء وجهك بالهواء عن طريق الفم وقم بتجميع الهواء في جانب واحد من الوجنتين داخل الفم، ومن ثم يتم تجميعه في الجانب الآخر لمدة 15 ثانية.



وصفات طبيعية لتسمين الوجه:

وصفة زبدة الشيا:

تعتبر زبدة الشيا من المكونات التي لها دور في ترطيب البشرة بشكل كبير، وتساعد على التخلص من عيوب البشرة ومنها نحافة الوجه، إذ إنها غنية بالأحماض الدهنية الصحية التي تساعد على تجديد خلايا البشرة والعمل على تسمين الوجه.

عليك بخلط كمية من زبدة الشيا مع القليل من السكر وتدليك البشرة بها بحركات دائرية، ويترك الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة ويتم غسل البشرة بالماء الدافئ.



وصفة الألوفيرا:

يمكنك استخدام جل الألوفيرا لتسمين الوجه، وهذا من خلال وضعه على الوجه وتدليكه بحركات دائرية، ويترك على البشرة لمدة ساعة ويتم غسل البشرة جيدا بالماء الفاتر، كما يمكنك تناول 250 ملي من عصير الألوفيرا المضاف إلى الماء وعسل النحل كل يوم صباحاً.



وصفة زيت الزيتون:

يعتبر زيت الزيتون من الزيوت المهمة لتسمين الوجه والحفاظ على صحة البشرة، لاحتوائه على الدهون الأحادية غير المشبعة، فضلا على مضادات الأكسدة والكثير من الفيتامينات المهمة للبشرة، مما يساعد على تسمين الوجه بشكل طبيعي.

عليك بتدليك البشرة يوميا باستخدام زيت الزيتون قبل النوم، وفي الصباح تغسل البشرة بالماء الدافئ مما يساعد على امتلاء الوجه، والحصول على بشرة خالية من العيوب.



خلطة تسمين الوجه بالخميرة:

من الخلطات المميزة والأكثر فاعلية لتسمين الوجه، من خلال استخدام خليط من الحليب والخميرة وهذه الخلطة تعتبر بديلا جيدا للبوتوكس، كما أنها تساعد على تفتيح لون البشرة ونضارتها، فضلا على أن الخميرة تساعد على التقليل من علامات الشيخوخة التي تظهر على البشرة وخاصة في المناطق المحيطة بالفم والعينين، وتساعد الخميرة أيضا على التخلص من الجلد الميت وتنظيف البشرة بعناية.

عليك بخلط ملعقتين من الخميرة مع ثلاث ملاعق من الحليب وملعقة كبيرة من ماء الورد، ويتم تقليب المكونات جيدا حتى تمتزج تماما.

وقبل وضع الخليط على البشرة يجب غسلها جيدا وتجفيفها وبعدها يتم وضع خليط الخميرة وتوزيعه على البشرة جيدا، ويترك لمدة ربع ساعة وتغسل البشرة بعدها بالماء الفاتر مما يساعد على غلق المسام المفتوحة، وعليك بتكرار هذا الخليط مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج لتسمين الوجه.



ماسك طبيعي لتسمين الوجه:

تعتبر الحلبة من المكونات الرائعة التي تستخدم لزيادة الوزن بشكل عام، وأيضا هي مفيدة لتسمين الوجه ويمكنك تحضير ماسك من الحلبة والخميرة والذي يساعد على تسمين الوجه بشكل طبيعي، فضلا على التخلص من مشكلات البشرة.

عليك وضع كوب من الماء على النار ويضاف إليه ملعقة كبيرة من الحلبة وتترك على النار لمدة عشر دقائق، وترفع وتترك حتى تبرد تماما، ويتم إضافة ملعقة كبيرة من الخميرة وتقلب المكونات بشكل جيد، وتوضع على البشرة لمدة ربع ساعة تقريبا، وتغسل البشرة بالماء الفاتر وتجفف برفق، وعليك بتكرار هذا الماسك 3 مرات في الأسبوع.

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