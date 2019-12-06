تعرّف على أبرز الأخطار التي ترتكبينها عند معاقبة طفلك

عندما تغضبين من طفلك بسبب سوء سلوكه، فإن أسهل طريقة لتعليمه، هي استخدام أي نوع من أنواع العقوبة، مثل إرساله إلى غرفته أو حرمانه من ألعابه المفضلة أو حتى ضربه. قد يبدو لك أنك قد وصلت إلى أهدافك وتوقف عن ارتكاب أي سلوك سيّء، إلا أن علماء النفس يعتقدون أن العقوبة تؤدي فقط إلى نتائج مؤقتة، فبدلاً من اتّباع هذه الطرق يقترحون اللّجوء إلى وسائل أخرى في تربية الطفل، من شأنها أن تؤتي بنتائج تدوم لمّدة أطول.موقع Bright Side يشرح لك سيدتي كيفية عقاب الطفل بالطرق السليمة....

لماذا يجب ألا تعاقبي طفلك؟

هذا يعني أنك تبالغين في رد الفعل، فهذه المشاعر السلبية تؤثرعليك وعلى طفلك، وقد تؤدي في الواقع إلى بعض العواقب الوخيمة، بما في ذلك الإصابة الجسدية.

عقاب الطفل سلوك خاطئ، فقد تكون العقوبة بالنسبة لك من أسهل أشكال التواصل مع أطفالك ولا تتطلب أي جهد من جانبك، لكنها بالتأكيد ليست الطريقة الصحيحة للتربية .

عقاب الطفل يمنعه من تطوير الانضباط الذاتي ولن يمكنه من استخدام عقله لمعرفة ما هو الصواب، وما هو الخطأ. غالبأ يفتقد الأطفال لأي انضباط ذاتي أو شعور بالتعاطف، لأن الأهل لم يعمدوا إلى شرح أو تعليمهم هذه الأمور الأساسيّة.

العقاب لا يغير سلوك طفلك، إذ لا يمكن أن يتعلم الأطفال عندما يشعرون بالخوف أو الاضطراب أو التمرد. وهذا هو بالضبط ما يشعرون به عند معاقبتهم. لذا، حتى لو كنت تعتقدين أنك تعلمين طفلك السلوك الصحيح من خلال عقابكِ له، فأنت في الواقع ترسلين رسالة بسيطة إليه، «لقد ارتكبت خطأ ما، وهذا نتيجة التصرف بطريقة سيئة»، ما يمنعه عن معرفة السلوك الصحيح بمفرده.

العقاب يقلل من احترام طفلك لذاته ويسبب له مشاكل نفسية خطيرة لبقية حياته ويعزز من شعوره بالخوف.

قبل معاقبة طفلك، اسألي نفسك سؤالاً بسيطاً: هل تريدينه أن يخاف منك؟ على الأرجح، ستكون إجابتك «لا».

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