تعرّف على أبرز الخلطات الطبيعية للتخلص من تشقق القدمين

من المشكلات التي تواجه الكثير من النساء، تشقق الكعبين وجفافهما، خاصة ممن اعتدن ارتداء الكعب العالي، والأحذية المفتوحة خلال الصيف، مما يتطلب العناية المكثفة، والترطيب، والتخلص أولا بأول من الجلد الميت.

وتقدم خبيرة التجميل الهندية "أرميشا"، مجموعة من الوصفات الطبيعية، التي تخلصك من تشققات الكعبين، وترطيبهما، في السطور التالية التي نقلتها صحيفة فيتو:

السكر والنعناع

اصنعي مزيجا من نصف كوب من السكر، وما يكفي من زيت الزيتون؛ لعمل خليط له قوام متوسط، مع إضافة بضع قطرات من النعناع.

دلكي منطقة الكعبين بهذا الخليط، قبل حمامك، بانتظام، وستلاحظين الفرق.

يمكنك عمل كمية كبيرة، وحفظها بالثلاجة، عند الحاجة.

ملح البحر وزيت جوز الهند الليمون

يمكنك استخدام ملح البحر مع القليل من زيت جوز الهند، أو أي زيت تفضلينه، كزيت اللوز لترطيب عميق، مع القليل من عصير الليمون؛ لقتل أي بكتيريا تتغذى على خلايا الجلد الميت، مع ترطيب المنطقة.

اخلطي المكونات جيدا، لعمل خليط محبب ومبلل، وافركي قدميك به جيدا، لمدة خمس دقائق، ثم اغسليها.

زيت شجرة الشاي والسكر البني والنعناع

اخلطي كمية من السكر البني مع زيت شجرة الشاي وزيت النعناع؛ لتحقيق أفضل ترطيب.

دلكي الكعبين بالخليط جيدا، لمدة 5 دقائق، ثم اغسليها، واستمتعي ببشرة ناعمة مذهلة.

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