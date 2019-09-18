الكثير من الناس يعاني من صعوبة الاستيقاظ من النوم في الصباح الباكر فالكثير منّا يضع المنبّه على ساعة معينة، ولكن ما أن يرّن جرس المنبه حتى نسارع بالضغط على "غفوة" لنكسب مزيداً من دقائق النوم، إلا أنه يمكن باتباع عدد من الإرشادات الاستيقاظ من النوم باكراً وبنشاط.

وفي هذا المقال نقدم لكم خمس نصائح للاستيقاظ من النوم باكراً وبنشاط:

1- ضبط المنبه ووضعه في منتصف الغرفة بحيث يضطر النائم عند رنينه على الوقوف على قدميه والخروج من الفراش لإطفائه، ولكن عند الوصول إلى المنبه يجب تجنب الرجوع إلى الفراش بعد إطفائه.

2- أخذ نفس عميق للشعور بالانتعاش، والحرص على تناوله التمر وشرب كوب من الماء، وذلك من أجل تعويض السوائل التي فقدها الجسم أثناء الليل نتيجة عملية التنفس، والتعرق، ثمّ غذا رغبت بتناول وجبة فطور صحية، ولذيذة، وغنية بالعناصر التي تمد الجسم بالطاقة.

3- أخذ حمام سريع، حيث إنّ ذلك من شأنه أن ينشط حركة الدورة الدموية وبالتالي تنشيط الجسم.

4- التعرض لأشعة الشمس التي تعمل على وقف إفراز هرمون الميلاتونين الذي يحفز على النوم.

5- ممارسة التمارين الرياضية التي تنشّط الجسم وتزيد اللياقة البدنية الأمر الذي يساعد على طرد النعاس.

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