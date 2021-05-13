تعرّف على أهم فوائد البقدونس!

البقدونس أحد النباتات الورقية المتوافرة على مدار العام، والتي لا يخلو من تواجدها أي مطبخ عربي، كونه يعد نبات أساسي للعديد من الأطعمة.

ويعتبر البقدونس ثروة صحية حقيقية، نظراً لغناها بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، فقد أظهرت أبحاث كثيرة أن البقدونس يعتبر إحدى الأعشاب الطبية الثلاثة الأفضل (إلى جانب الثوم والقراص)، وعليه فإن أهم الفوائد التي يقدمها البقدونس تشمل:

1- مفيد لصحة الجهاز الهضمي والكبد:

لأنه يزيد من مستويات الجلوتاثيون المضاد للأكسدة الرئيسية في الكبد وتدعم أيضاً أنزيمات مضادة للأكسدة الأخرى، إضافةً إلى أنه يعمل على تجديد أنسجة الكبد بعد الأضرار الناجمة عن الأمراض المزمنة.

يحفز إنتاج العصارة الصفراوية في الكبد اللازمة لهضم الدهون في الأمعاء، وإفراز السموم التي يتم مسحها من الجسم والكبد.

2- يقلل مستويات السكر في الدم:

فقد ثبت أنه يخفض مستويات الجلوكوز في الدم ويستخدم كعلاج بديل لمرض السكري من النوع الاول في بعض البلدان.

3- يحسن رائحة النفس الجسم:

نظراً لغناه بالكلوروفيل الذي يعمل كمضاد للطفرات ويقلل من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة ورائحة الجسم.

4- يخفض ضغط الدم:

يعمل كمدر للبول ويقلل من ضغط الدم، كما يزيد من إفراز الصوديوم والماء من خلال البول وزيادة إعادة امتصاص البوتاسيوم في الكليتين، هذا مفيد بشكل خاص لأي شخص يعاني من ضعف الدورة الدموية، تورم، السيلوليت، مشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى.

5- يحارب السرطان:

تحتوي أوراق البقدونس الطازجة على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، بما في ذلك الفلافونويد، الكاروتينات، حامض الأسكوربيك (فيتامين ج) وتوكوفيرول.

تحمي هذه المكونات الجسم من الجذور الحرة، وهي جزيئات تضر الخلايا السليمة وتؤدي إلى تطور السرطان.

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