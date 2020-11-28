تعرّف على المرّ والصبر وفوائدهما الجمالية!

الفرق بين المر والصبر للبشرة

هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يفرقون بين المر والصبر، لذا سنعرِّفك على أبرز خصائصهما ومكوناتهما، المر من المواد الصمغية المتكونة من مواد راتنجية وزيوت طيارة وأصماغ، ويتم استخراجه من سيقان نباتات البيلسان بعد تجريحها، وموطنه الأصلي المناطق الجنوبية الغربية من السعودية ودول شمال القارّة الأفريقية والصومال واليمن وعُمان، ويُعرف النوع الجيد منه بكونه شفافًا ونظيفًا وبُنِّيًّا، بينما النوع السيئ يكون أسود اللون ويحتوي على شوائب. أما عن الصبر فإنه ينتمي إلى عائلة الصبار، وهو أحد الفواكه الصيفية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم والألياف بالإضافة إلى مضادات الأكسدة ومضادات الفطريات، ويحتوي على المركبات الصابونية التي تحتوي على العديد من الفوائد، وتضم كميات صغيرة من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

تابعوا صفحتنا على فيسبوك

فوائد المر للبشرة وطريقة استخدامه

للمر العديد من الفوائد للبشرة، من أهمها تبييض البشرة وتوحيد لونها وتنظيف البشرة من الشوائب والميكروبات والبكتيريا، إلى جانب المساعدة على إغلاق المسام ومنع ظهور حب الشباب وبثور الوجه ومنح البشرة الحيوية والنضارة، بالإضافة إلى تخفيف البقع الداكنة في البشرة والهالات السوداء والنمش وعلاج التهابات وحروق البشرة ومكافحة وتأخير ظهور آثار الشيخوخة، مثل التجاعيد والخطوط البيضاء، وهناك عدة طرق لاستخدامه؛ حيث يمكن استخدام المر لتخفيف الشعور بالألم، كعلاج القروح والحروق والالتهابات الجلدية عن طريق مزج مسحوق المر مع زيت الزيتون جيدًا حتى يتكون خليط متجانس ثم يوضع ذلك الخليط على الجلد، أما لتنظيف البشرة فيمكن استخدام المر عن طريق مزج مسحوق المر مع العسل العضوي جيدًا ووضعه على البشرة، ويتم استخدام الخليط لعلاج الجروح والحبوب الموجودة بالبشرة، وإن كنتِ تنوين استخدامه لعلاج حب الشباب فضَعِي نقطتين من فيتامين E في وعاء مع ثلاث نقط من المر وملعقتين من العسل ونصف كوب من اللبن الزبادي، وبعد خلطهم جيدًا ادهني المزيج على الوجه واتركيه لمدة عشرين دقيقة، ثم اشطفي البشرة بالماء الدافئ.

فوائد الصبر للبشرة وطريقة استخدامه

بالإضافة إلى فوائد الصبر العديدة على صحة الجسم، فإن له العديد من الخصائص الجمالية، حيث يعمل على حماية البشرة من حروق الشمس، ويعالج البشرة من الالتهابات والكدمات، ويعمل على تخليص البشرة من خلايا الجلد الميتة، بالإضافة إلى تنعيم وترطيب البشرة وزيادة حيويتها ونضارتها ومحاربة علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد والخطوط البيضاء، ويمكن استخدام نبات الصبر للعديد من الفوائد، ولتغذية البشرة قومي بسَكْبِ نصف ملعقة كبيرة من عصير الصبر في وعاء واخلطيه مع ملعقة من النشا، وأربع قطرات من ماء الورد، وربع ملعقة كبيرة من العسل، وبعد مزج المكونات جيدًا وزعيه على بشرتك، واتركي الخليط على وجهك لمدة ربع ساعة، ثم اغسليه بالماء البارد، أما لتنظيف البشرة فيمكنك استخدام نبات الصبر بوضع ملعقة كبيرة من الزبادي في وعاء مع ملعقة من عصير الصبر وملعقتين كبيرتين من النشا ومزج المكونات جيدًا معًا للحصول على خليط متجانس، ثم ضعي الخليط على وجهكِ واتركيه لمدة نصف ساعة، وقومي بشطفه جيدًا بالماء، وإن كنتِ في حاجة لاستعماله لمحاربة تجاعيد البشرة فاهرسي نصف حبة من الموز الناضج في وعاء الخلاط الكهربائي، ثم أضيفي ملعقة كبيرة من عصير الصبر واخلطي كل ذلك جيدًا، وقومي بتوزيع الخليط على وجهك بالكامل، وركزي على المنطقة المحيطة بالعين وحول الفم، واتركي الخليط على وجهك لمدة عشرين دقيقة، مع مراعاة تدليك الجلد في حركات دائرية، ثم اشطفي وجهكِ بالماء البارد.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

خطوات يومية للتمتع بحياة صحية

رجيم سريع المفعول جداً خلال أسبوع