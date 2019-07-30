تعرّف على الوجهات السياحية التي تناسبك حسب برجك

لا يعدّ اختيار وجهة سياحية لشهر عسلك أمراً سهلاً مع وجود العالم كلّه لاستكشافه. لكن هل تعلمين أن الأبراج تدلك على الوجهة السياحية التي تناسبك لـ شهر العسل؟ إقرئي الأبراج والوجهات السياحية المناسبة:

الدلو

طبيعتكِ المستقلة وتفكيركِ، يدعوان لـ شهر عسل غير تقليدي ومفعم بالمغامرة. عليكِ القيام برحلة إلى منطقة مذهلة في باتاغونيا مثلًا. موطن الجبال، والأنهار الجليديّة، ورؤية الحياة البريّة، وركوب الخيل، مجرد اقتراحات قليلة للمغامرات التي سوف تواجهينها.

الحوت

إن الحدس القويّ والاتجاهات الإبداعيّة، هي السمات المميّزة لعروس الحوت.. مع حبّك للموسيقى والفنون، توجّهي إلى واحدة من أكثر المدن الثقافيّة في أوروبا، فلورنسا- إيطاليا. في الليل، تناولي العشاء على ضوء الشموع الرومانسي.

الحمل

أنتِ شخص اجتماعي، من الابراج الأكثر نشاطًا. شجاعتكِ وتفاؤلكِ وعاطفتكِ تدفعكِ للمغامرة. قومي بتحقيق سعيك للديناميّة بشهر عسل في كمبوديا، ولاوس مثلًا، حيث يمكنكِ استكشاف المعابد القديمة والمعالم السياحيّة في الهواء الطلق.

الثور

طبيعتكِ العمليّة والمستقرة، تدعو لـ شهر عسل تقليدي. هاواي، وجهة كلاسيكيّة للطيور، هو المكان لتدليل نفسك. مع العديد من المنتجعات الفاخرة هناك.

الجوزاء

فضولكِ يعني أنّكِ تحتاجين إلى شهر عسل من شأنه تحفيز حواسك. تلاقين صعوبة في البقاء في مكان واحد. خذي جولة في إسبانيا بدءًا من برشلونة، تمتّعي بالحياة الليليّة، والطعام، والمناطق الجذابة التاريخيّة على سبيل المثال لا الحصر. تمتّعي لبضعة أيام، ثمّ قومي باستكشاف مدريد، وإشبيلية، وإيبيزا للحصول على تجربة أسبانيّة كاملة.

السرطان

حبّك للاسترخاء بالقرب من التجمعات المائيّة، يعني أنّكِ متّجهة لقضاء شهر عسل ساحلي حميم، وجهة يجب أن تكون رومانسيّة. "سفيتي ستيفان" على ساحل مونتينيغرو تناسبك . مكان غريب وساحر، ولكن فاخر،بمناظر مطلّة على البحر والشواطئ ، هذا المكان يشعركِ وكأنّه عالمكِ الصغير الخاص.

الأسد

حبّك للحياة والضحك يعني أنّ شخصيّتكِ رائعة ، لذلك يجب أن يكون شهر العسل مبهجًا على قدم المساواة. مع ولعكِ بالألوان الزاهية والأشياء باهظة الثمن، فإنّه ينبغي أيضًا أن تكون وجهة غريبة. توجّهي إلى جزر تاهيتي، وتحديدًا بورا بورا أو موريا. ستشعرين وكأنّكِ الملكة، إطلات مذهلة، ولا شيء يقارن مع الفخامة المنعزلة.

العذراء

شخصيّة قويّة مع ميول عمليّة تدعو لـ شهر عسل جريء، ولكن واقعي. منطقة البحر الكاريبي هي ما يناسبك. جربي زيارة دومينيكا، التي توفر العزلة للاسترخاء. الجزيرة أيضًا غنيّة بالحياة البريّة والمناظر، بفضل مناخها الاستوائيّ المعتدل، من الخضرة الجبليّة الخصبة إلى الشلالات، سترضي إحساسكِ وحبّكِ للطبيعة.

برج الميزان

تهوين المناقشات الفكريّة مع الآخرين، والفنون الجميلة من حولك، وبما أنّكِ أيضًا محبّة للأشياء الجميلة، يجب ألّا يقلّ محيطكِ جمالًا. ستشعرين بالفرحة بالإرث الفني والفكريّ في فيينا بالنمسا، سواء كنتِ تتمتّعين بالقهوة في مقهى على شوارع باروكية، أو تستكشفين أعمال غوستاف كليمت، أو تزورين متحف بيت الموسيقى.

العقرب

المكان الأكثر ملاءمة لكِ كشهر عسل، من شأنها إشعال شخصيّتك الشرسة والعاطفيّة. أنتِ قياديّة دائمًا، وقد حان الوقت أيضًا لاخذ خطوة للاسترخاء. "بالي" مكان جريء، يوفر العديد من الفلل الرومانسيّة والفاخرة، لتعزيز الجو الحميم. أجواء المكان والمياه مذهلة.

القوس

من أكبر المسافرين من بين الأبراج، تحبّين الهرب لمكان لم تعرفيه من قبل. سوف تلبّي رحلة إلى أفريقيا رغبتكم في التواصل مع العالم، وكسب الخبرة، فضلًا عن تلبية حبّك للهواء الطلق، اختاري تنزانيا، موطن حديقة سيرنجيتي الوطنيّة، لتجربة فريدة من نوعها.

الجدي

تقضين معظم وقتكِ جديّة، ما يعني أنّه حان الوقت للتمتّع بشهر العسل ، تفضلين التقليديّة والحرفيّة ذات الجودة، لماذا لا تذهبين في رحلة إلى وادي نابا؟ ستتمتّعين بمزارع الكروم والفاكهة، وتترابطين مع الأرض كونكِ ذات برج ترابي.

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