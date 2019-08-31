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تعرّف على طريقة عمل التشيز كيك بالليمون الأخضر

منشور 31 آب / أغسطس 2019 - 06:30
تشيز كيك بالليمون الأخضر
تشيز كيك بالليمون الأخضر

مقادير تشيز كيك بالليمون الأخضر

- بسكويت : 1 pcs (بسكوت قمح أو دايجستف) 
- جيلاتين : ملعقتان صغيرتان 
- جيلاتين : ملعقتان صغيرتان 
- الماء : ملعقة كبيرة 
- عصير الليمون : تلت كوب (عصير اللايم - الليمون الحامض الأخضر) 
- سكر : ثلاث أرباع الكوب 
- جبن الريكوتا : نصف كوب 
- كريما الجبنة : 100 gr 
- قشرة البرتقال : ملعقتان صغيرتان (قشر اللايم - الليمون الأخضر) 
- بياض البيض : 1 pcs 

طريقة تحضير تشيز كيك بالليمون الأخضر

1. يفرم البسكوت ناعما جدا ثم يوضع في صينية التشيزكيك .

2. يذاب الجيلاتين في الماء ثم يخلط عصير اللايم مع السكر على نار هادئة إلى أن يغلي و يذوب السكر.

3. يخلط الجبن النوعين مع قشر اللايم إلى يصبح خليط ناعم.

4. يخلط بياض البيض في الخلاط جيدا ثم يضاف خليط عصير اللايم و السكر بالتدريج.

5. يضاف الجيلاتين إلى الجبن و كذلك خليط بياض البيض و يخلط جيدا.

6. يوضع الخليط فوق البسكويت ثم تبرد في الثلاجة و تزين بقطع اللايم ثم تقدم .

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