10 علاجات منزلية تزيل آثار الحروق

يساعد العسل في إزالة آثار الحروق عن طريق وضعه على المنطقة المحروقة

حروق الجلد قد تترك ندوباً وآثاراً مختلفة، ولا بدّ من العناية والاهتمام بهذه المنطقة، خاصّةً ببعض العلاجات المنزليّة وأهمها:

1 الليمون وعصير الطماطم سويّة يساعدان على إزالة الجلد الميّت، ويساعدان في تجديد الخلايا، كما أنّ لهذا الخليط خصائص حمضيّة تساعد في تبييض علامات الحروق، ولذلك يمكن غسل المنطقة بالماء البارد ثمّ تبليل قطعة نظيفة بخليط الليمون والطماطم، مع تكرير ذلك مرّتين يوميّاً للتخلّص من علامات الحرق.

2- زيت اللوز وسيلة أخرى تساعد بتدليك النّدبات مرّتين في اليوم، وبهذا ستحدّ تدريجياً من آثار الندبات.

3- تساعد بذور الحلبة أيضاً في التخلّص من الندبات، وذلك بنقع بذور الحلبة في الماء ثمّ طحنها وعجنها، ثمّ ترك العجينة لتزيل علامات الحرق، وبعد ذلك غسل المكان بالماء البارد مع الكركم، فللكركم خصائص مطهّرة.

4- قشور البطاطا يمكنها أن توفّر الرطوبة للجلد، كما أنّها تحتوي على خصائص مضادّة للبكتيريا ممّا تساعد في الشفاء.

5- يمكن إضافة كميّات متساوية من الشعير، والكركم واللبن، ووضعها على المنطقة المتضرّرة؛ فهذا سيساعد في التخفيف من أيّ ألم. عصير الليمون من الحمضيّات التي بإمكانها أن تزيل بعضاً من آثار الحروق، وذلك عن طريق تدليك المنطقة المحروقة مدّة دقيقتين.

6- زيت الزيتون من الأصناف الّتي تساعد في إزالة الندوب وآثار الحروق، وذلك بتدليك المنطقة مرّتين يوميّاً.

7- عصير الطماطم صنف بسيط آخر يساعد في التقليل من آثار الندوب الّتي تتركها الحروق، وللطماطم فعاليّة جيّدة تساعد على إزالة خلايا الجلد الميّتة وتقلّل من الندبات بشكل طبيعي وذلك لمحتواها من الفيتامينات.

8- الحليب يستخدم لإزالة الندوب، وذلك بتدليكه على المنطقة المصابة بعد أخذ حمّام لمدّة دقائق، ويمكن إضافة بضع قطرات من عصير الليمون بعد ذلك. يمكن غلي شاي البابونج ثمّ تدليك المنطقة المصابة لبضع دقائق، ثمّ يشطف المكان بالماء البارد.

9- يساعد العسل في إزالة آثار الحروق عن طريق وضعه على المنطقة المحروقة، فقد يساعد في التقليل من النّدبات وذلك لخصائصه المطهّرة.

10- قشور الموز عند وضعها على المنطقة المحروقة تساعد في التخلّص من آثار الحروق.

قد يعجبك أيضاً:

6 أسباب لانتفاخ البطن المفاجئ

6 نصائح لتتجنّب التهابات البول

4 فواكه تحميك من نزلات البرد في الشتاء