تعرّف على فوائد البندق الرائعة لجسم الإنسان!

البندق هو نوع من المكسرات فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الانسان وله فوائد كثيرة على الصحة ويحمي من الأمراض المزمنة.

يعمل البندق بحسب آخر الدراسات الطبية على حماية القلب من التعرض للعديد من المشاكل صحية، كانسداد في الشرايين او الجلطات، فتناول كمية صغيرة يوميًا من البندق يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، وتنظيم نسبة الكولسترول.

كما يقلل من فرص الإصابة بمرض السكر، يحتوى البندق ايضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وهذا الأمر يجعله من الأطعمة الجيدة التي تقلل فرص الإصابة بمرض السرطان، كما أنه يقلل من التعرض للإصابة لنقص في الجهاز المناعي بالجسم.

ومن فوائد البندق ايضًا أنه يزيد التركيز، لأنه من الأطعمة التي تقوي الذاكرة بشكل كبير ويساهم في حماية خلايا المخ من المشاكل.

كما يقلل الرغبة في الشعور بالجوع، وهو من الاطعمة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد.

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