تعرّف على فوائد الجوافة وخاصة للحامل

تعتبر الجوافة من الفواكه الصيفية، وينصح بغسلها جيداً عند استخدامها لأنها ترش بمواد كيميائية؛ لكي تبقى صالحة للتخزين والتواجد طيلة العام نظراً لقيمتها الغذائية

والطلب عليها من الحوامل، وتشرح الدكتورة هناء مصطفى، أخصائية التغذية، عن فوائد الجوافة وهي فاكهة استوائية للعلم كما يلي...

القيمة الغذائية للجوافة

1- تحتوي الجوافة على نسبة كبيرة من الحديد، ولذلك فهي من الفواكه التي تعالج فقر الدم ونقص الهيموجلوبين، ويمكن معرفة الفاكهة التي تحتوي على نسبة من الحديد بأن لونه يسود حين تقطع وتعرض للهواء.

2- تحتوي الجوافة على نسبة كبيرة من الفيتامينات مثل فيتامين سي الذي يعزز من مناعة جسم المرأة الحامل.

3- تحتل الجوافة مركزاً متقدماً بالنسبة للفواكه التي تحتوي على فيتامين سي وهي مثل الفلفل الحلو في ذلك.

4- تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف مما يجعلها مناسبة للتحكم بمستوى الكولسترول في دم الحامل وتحميها بذلك من ارتفاع ضغط الدم.

5- تعمل الجوافة على مقاومة غثيان الصباح، ولذلك توصف على الريق على شكل ثمرة أو عصير غير محلى؛ لأن السكر الصناعي يزيد من الغثيان.

6- وتحتوي الجوافة على نسبة من فيتامينات هامة مثل فيتامين أ الذي يقوي النظر للحامل والجنين.

7- وتحتوي الجوافة على فيتامين "هاء"، وكذلك على فيتامين بـ9 المسئول عن صحة الجهاز العصبي للجنين.

8- تحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة.

9- وتحتوي على المغنيسيوم الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم، ويبسط العضلات فيحسن من الحالة النفسية للحامل، وهناك من ينصح بشم رائحة الجوافة للحصول على مزاج حسن.

10- ونظراً لاحتواء الجوافة على فيتامين ب بعدة أنواع منه، فتفيد الجوافة في زيادة التركيز عند الحامل خاصة أن بعض الحوامل يشتكين من النسيان وضعف الذاكرة.

ضبط حموضة المعدة عند الحامل؛ لأنها ذات صفة قلوية.



ما هي فوائد الجوافة للجنين؟

تقوي مناعة الجنين.

تقوي عظام وأسنان الجنين؛ لاحتوائها على المغنيسيوم الداعم لامتصاص الكالسيوم.

وتحفز عقل الجنين على الذاكرة القوية.

تحتوي الجوافة على حمض الفوليك مما يقلل من التشوهات عند الأجنة.



محاذير استخدام الجوافة

يجب التخلص من البذور لكي لا تصاب الحامل بالإمساك.

ويجب عدم الإكثار منها لطبيعتها القلوية.

وفي حال تناولها بدون بذورها وبكميات كبيرة فهي تسبب الإسهال.

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