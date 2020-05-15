تعرّف على فوائد الفستق الحلبي.. أهمها تحسين الذاكرة

المكسرات تعمل على تحفيز ترددات دماغية معينة
اكتشف الباحثون في جامعة لوما ليندا في الولايات المتحدة الأمريكية، أنّ تناول الفستق الحلبي والمكسرات يحفّز ترددات معيّنة في الدماغ. وقد درس الباحثون مستهلكو اللوز والكاجو، والفستق السوداني، والبندق والفستق الحلبي والجوز. واستخدموا جهاز كهربائية الدماغ لقياس قوة الإشارات الدماغية في مناطق مختلفة من الدماغ.
فالفستق الحلبي على سبيل المثال، أنتج الاستجابة الأكبر لموجات غاما، وهذه الموجات الضرورية لتحسين معالجة المهارات المعرفية وحفظ المعلومات والتعلم.
يوضح د. لي بيرك المؤلف الرئيسي للدراسة قائلًا: "إنّ هذه الدراسة تعطينا نتائج مهمة، وتثبت لنا أنّ المكسرات مفيدة كذلك لدماغنا، كما هي مفيدة لباقي الجسم".
بعد قراءة نتائج هذه الدراسة، ربما قد حان الوقت لإدخال المكسرات النيئة ضمن نظامكم الغذائي الصحي. تناولوا ما يقرب من قبضة يد في اليوم، على أن تكون وجبة خفيفة تؤمّن الشعور بالشبع بين الوجبات وتقلل كمية الطعام المتناولة في الوجبة الرئيسة التي تليها.
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Via SyndiGate.info
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