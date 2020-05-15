تعرّف على فوائد الفستق الحلبي.. أهمها تحسين الذاكرة

يُعرف عن المكسرات النيئة فوائدها الصحية البالغة على الجسم. وفي دراسة حديثة تبين أنّ تناول الجوز والفستق الحلبي والكاجو بشكل يومي، يعمل على تحسين الذاكرة، والوظائف الدماغية الأخرى.

يؤكد الأطباء أنّ تناول المكسرات كل يوم، جيّد لصحة الأمعاء ولتحسين مستوى الكولسترول في الجسم. وأكدت دراسة حديثة أنّ تناول المكسرات والفستق الحلبي كل يوم، مفيد كذلك لتحسين قدراتنا الإدراكية والمعرفية.