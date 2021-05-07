تعرّف على فوائد الكاجو للأطفال!

فوائد الكاجو للأطفال كثيرة، كما أن مكسرات الكاجو ذات مذاق لذيذ فهو مليء بجميع العناصر الغذائية الأساسية مثل المنغنيز والنحاس والمغنيسيوم والزنك والفوسفور.

ستضمن إضافته إلى نظام طفلك الغذائي أنه يتمتع بعظام قوية وصحية، يحدثنا الدكتور مختار فتحي اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة عن فوائد الكاجو للأطفال.

فوائد الكاجو للأطفال

يمكن أن يعزز تناول مكسرات الكاجو صحة طفلك بالطرق التالية:

يساعد على الهضم

الكاجو غني بالألياف الغذائية. يمكن أن يؤدي استهلاكه إلى تعزيز هضم طفلك. يمكن أن يساعد في تنظيم حركة الأمعاء ومحاربة الإمساك وإنهاء محنة المرحاض كل صباح.

يحمي صحة القلب والأوعية الدموية:

تعد إضافة الفواكه الجافة إلى قائمة الإفطار اليومية لطفلك طريقة لذيذة لتعزيز صحة قلبه. المكسرات المقرمشة غنية بالدهون الصحية، وتساعد على محاربة الكوليسترول السيئ. تعتبر معظم الفواكه الجافة أيضاً مصدراً غنياً للبوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة ومنع السكتة الدماغية.



يمنع فقر الدم

الكاجو مصدر مهم للحديد. إن ترك طفلك يتناول وجبة خفيفة في وعاء من المكسرات المتنوعة يمكن أن يعزز مستويات الهيموجلوبين لديه. سوف يساعد في الحفاظ على خطر الإصابة بفقر الدم في وضع حرج ويتيح لطفلك التمتع بصحة جيدة وتطور.

الكاجو مصدر للألياف الغذائية

حسب دراسات فإن الكاجو يحتوي نسبة عظيمة من الألياف الغذائية، حيث يحتاج الجسم لنوعي الألياف الغذائية الأساسيين، حمض الأوليك وحمض البالميتيك. لأن الجسم لا ينتج الألياف لذلك نحن بحاجة لاكتسابها خارجياً، والكاجو مصدر جيد لهذه الألياف. والتي تساعد في عملية الهضم بشكل أفضل، وعلى كل حال فإن الاستهلاك المبالغ به يمكن أن يسبب الانتفاخ وانتاج غازات في الأمعاء، وان تناول المكسرات كالكاجو يرتبط بتخفيض الاصابة بعدة أمراض هضم.

يحافظ على صحة العظام

يمكن أن يوفر تناول المكسرات لطفلك جرعته اليومية من المعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والفوسفور. كل من هذه العناصر الغذائية تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على كثافة عظامه وحمايته من مشاكل الأسنان وهشاشة العظام وما إلى ذلك

الكاجو والمكسرات والفواكه الجافة، هي أفضل بدائل للوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية، يمكن أن يؤدي تناول الفواكه الجافة بانتظام إلى تعزيز مناعة طفلك، وضمان نموه الصحيح وإثارة براعم التذوق لديه أيضاً.