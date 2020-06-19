عصير الطماطم.. تعرفي على فوائده للصحة والبشرة!

فوائد عصير الطماطم
1:يحتوي عصير الطماطم على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والبيتا كاروتين التي تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وحمايته من تصلب الشرايين والجلطات.
2: قد يساعد تناول عصير الطماطم بانتظام على تحفيز حركة الأمعاء ، كما يحتوي عصير الطماطم على نسبة عالية من الألياف ويعمل كملين خفيف يمكن أن يساعد في منع الإمساك.
3: يحتوي عصير الطماطم على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى وحمايته من الامراض والفيروسات.
4: يحتوي عصير الطماطم على مغذيات نباتية مثل بيتا كاروتين ولوتين وزياكسانثين مع فيتامين سي المعروف بحماية العين من المشاكل مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.
5:يحتوي عصير الطماطم على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة.
6:ينصح بتناول عصير الطماطم دائما وذلك للحد من خطر الاصابة بمشاكل الجهاز التنفسى والوقاية من الربو.
7:يحتوي عصير الطماطم على بعض الخصائص التى تعمل على ضبط مستوى ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.
8:تحتوي الطماطم على كمية عالية من فيتامين سى وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا.
9:ينصح بتناول عصير الطماطم لتعزيز صحة العضلات والمفاصل والوقاية من ألم المفاصل، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.
10:تحافظ الطماطم على صحة ونضارة البشرة وتحميها من الالتهابات والمشاكل الجلدية، كما انها تحتوي على بعض الفيتامينات الهامة لصحة الشعر.
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