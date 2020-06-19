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عصير الطماطم.. تعرفي على فوائده للصحة والبشرة!

منشور 19 حزيران / يونيو 2020 - 06:30
تحافظ الطماطم على صحة ونضارة البشرة وتحميها من الالتهابات
تحافظ الطماطم على صحة ونضارة البشرة وتحميها من الالتهابات
الطماطم من أشهر أنواع الخضراوات التي يفضلها الكثيرون وتدخل في إعداد الكثير من الأكلات، فضلا عن ذلك تحتوى الطماطم على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، ويعتبر عصير الطماطم من أفضل أنواع العصائر التي ينصح بتناولها دائما وخصوصا في فصل الصيف.
 
 

فوائد عصير الطماطم

1:يحتوي عصير الطماطم على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والبيتا كاروتين التي تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وحمايته من تصلب الشرايين والجلطات.

2: قد يساعد تناول عصير الطماطم بانتظام على تحفيز حركة الأمعاء ، كما يحتوي عصير الطماطم على نسبة عالية من الألياف ويعمل كملين خفيف يمكن أن يساعد في منع الإمساك.

3: يحتوي عصير الطماطم على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى وحمايته من الامراض والفيروسات.

4: يحتوي عصير الطماطم على مغذيات نباتية مثل بيتا كاروتين ولوتين وزياكسانثين مع فيتامين سي المعروف بحماية العين من المشاكل مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

5:يحتوي عصير الطماطم على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة.

6:ينصح بتناول عصير الطماطم دائما وذلك للحد من خطر الاصابة بمشاكل الجهاز التنفسى والوقاية من الربو.

7:يحتوي عصير الطماطم على بعض الخصائص التى تعمل على ضبط مستوى ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

8:تحتوي الطماطم على كمية عالية من فيتامين سى وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا.

9:ينصح بتناول عصير الطماطم لتعزيز صحة العضلات والمفاصل والوقاية من ألم المفاصل، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

10:تحافظ الطماطم على صحة ونضارة البشرة وتحميها من الالتهابات والمشاكل الجلدية، كما انها تحتوي على بعض الفيتامينات الهامة لصحة الشعر.

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Via SyndiGate.info


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