عصير الطماطم.. تعرفي على فوائده للصحة والبشرة!

الطماطم من أشهر أنواع الخضراوات التي يفضلها الكثيرون وتدخل في إعداد الكثير من الأكلات، فضلا عن ذلك تحتوى الطماطم على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، ويعتبر عصير الطماطم من أفضل أنواع العصائر التي ينصح بتناولها دائما وخصوصا في فصل الصيف.



فوائد عصير الطماطم

1:يحتوي عصير الطماطم على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والبيتا كاروتين التي تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وحمايته من تصلب الشرايين والجلطات.