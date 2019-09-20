تعرّف على مرض الكانديدا أعراضه وأسبابه وعلاجه

فطر الكانديدا هو نوع من الخمائر الموجودة في الأغشية المخاطية عند الكثير من الأشخاص، ويكون وجودها غير مؤذي في حال كانت كميتها قليلة، أما إذا زادات نسبتها عن الحد المسموح به فإنها تؤدي إلى حدوث أمراض خطيرة جداً.



أسباب ظهور فطر الكانديدا

تناول كميات كبيرة من السكر والكربوهيدرات المكررة.

استخدام المضادات الحيوية بشكل خاطئ، والتي تتسبب في قتل البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

الإجهاد والإرهاق الكبير، اللذان يؤديان إلى ضعف الجهاز المناعي.

نقل العدوى من الأم المصابة إلى الجنبن، أو من خلال الرضاعة أيضاً.

الإصابة بالسرطان، خصوصاً خلال فترة العلاج الكيميائي.

الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة.

أعراض الكانديدا

حدوث التهاب في القولون.

ظهور بقع ذات لون أبيض في الفم واللسان.

الإسهال والإمساك.

الشعور بحرقان في المعدة.

التهاب المهبل.

الصداع وانسداد الجيوب الأنفية.

التهاب البروستات لدى الرجال.

تنميل الأطراف والوجه.

الشعور بحكة في المستقيم.

رائحة النفس الكريهة وحرقة اللسان.

الاختبارات اللازمة لكشف الكانديدا

اختبار اللعاب

يتم ملئ كوب من الماء في الصباح، ويوضع به القليل من اللعاب، وبعد مرور ساعة يتم فحص الكوب، في حال وجود فطريات ستظهر بقع بيضاء على سطح الماء.

تحليل الدم

في حال كانت نسبة الأجسام المضادة عالية، فذلك يعني زيادة نمو الفطريات.

تحليل البراز

يستخدم هذا التحليل للكشف عن نمو الفطريات في الأمعاء والقولون.

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