تعرّف على مواليد برج العذراء والحياة العملية الاجتماعية 

يسعى مولود برج العذراء إلى تأمين أغلب مستلزمات حياته حتى لا يحتاج إنساناً في فترة كبره وشيخوخته ، فهو نشيط ويكره البطالة والتسول واحتياج الآخرين، كم يمتاز بقدرته على تحديد مصيره بنفسه أكثر من غيره.

مولود برج العذراء شجاع لاستطاعته على اتخاذ القرار وتحمل النتائج مهما كانت سلبية أم إيجابية بنفسه، هذا إلى جانب قدرته على التحليل والنقد، حيث يرى التفاصيل الصغيرة على عكس الناس العاديين، حتى لأموره الحياتية والمستقبلية، مما يؤهله إلى النجاح في أغلب الأحيان.

ومولود برج العذراء قلما يحلم ويتصور الأشياء ، يظهر عليه التوتر والقلق الدائم ويبدو عليه الانشغال المستمر بأمور فكرية تجعله مزاجي الحديث، كما يعرف عنه بأنه يكره الكسل والإهمال والغباء ، فهو حريص على إنجاز مهامه بسرعة وإتقان .يعتبر مولود برج العذراء سفسطائياً بالفطرة بمعنى أنهم يحبون الجدل والنقاش في الأمور المختلفة .يميل مولود برج العذراء إلى التمسك بالعادات والتقاليد لشعوره بالطمأنينة والراحة لذلك .

مواليد برج العذراء والحياة العملية:

يتميّز مواليد برج العذراء بقدرتهم على التحليل، والعكل بجد والعملية والتفاني بالعمل، والبحث عن حل لأي مشكلة قد يتعرضون لها، الأمر الذي يرفع من مكانتهم ورتبتهم في العمل، والذي يتطلب تنظيمًا جيدًا، والتعامل ذكي مع الظروف المحيطة، وقدرة على حل المشكلات، ما يؤدي إلى أعمال قريبة من الكمال. يناسب مواليد برج العذراء العمل مكتبة كونها تهوى قراءة الكتب، أو في مركز للموسيقى، كما يحبون مساعدة الآخرين الأمر الذي يخولهم للعمل كأطباء، أو ممرضين، أو علماء نفس، ويرون أنّ إنفاق المال والإسراف فيه أمر سيئ وعادة غير جدية ينبغي الابتعاد عنها، لذا فهم يتمسكون دائمًا بالحلول العملية التي لا تكلف الكثير من المال، ومن الممكن أن يكون ذلك عيباً في بعض الأحيان، كونهم يفتقرون إلى المتعة.

مواليد برج العذراء والحياة الاجتماعية:

مواليد برج العذراء هم مستشارون ممتازون على درجة عالية من النضوج، يعرفون دائمًا كيفية حل المشكلة، الأمر الذي يجعل الآخرين يقبلون عليهم لسماع آرائهم الثرية، ومن ناحية أخرى تبرز حاجتهم إلى البحث عن المشكلة في كل شيء وفي من حولهم أيضاً، وفي حال العلاقة القوية مع الآخر فهم يثقون بهم لدرجة كبيرة، ويعتزون بهم لسنوات ويحاولون إفادتهم بكل طريقة ممكنة، وبالنسبة لأسرة مواليد برج العذراء فهم مكرسون للغاية لعائلاتهم وينتبهون لكبار السن والمرضى، ويتفهمون العادات والتقاليد، ويتحملون المسؤولية اتجاههم، فهم فخورون بتربيتهم ومن صنع معروفاً معهم.

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